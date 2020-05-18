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أخبار البلد

غدا تسيير رحلة لـ نقل 340 مصريا من العالقين بالسعودية

الإثنين 18/مايو/2020 - 12:04 ص
اتوبيسات وزارة النقل
اتوبيسات وزارة النقل
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حمادة خطاب
أكدت مصادر، بالمملكة العربية السعودية ، أنه بناءً على موافقة وزارة النقل سيتم تسيير رحلة ١٩ مايو الجاري على العبارة من ميناء ضبا إلى سفاجا وعلى متنها ٣٤٠ مصريا من العالقين بتأشيرة خروج نهائي  وخروج وعودة.


وأضافت المصادر لـ "صدي البلد"، أنه سوف يتم اتخاذ إجراءات الحجر الصحي لمدة ١٤ يوما طبقا لتعليمات وزارة الصحة.

أعلنت وزارة النقل فى وقتا سابق، أن وزير النقل المهندس كامل الوزير قد أصدر قرارا بالدفع ب 5 أتوبيسات سوبر جيت فاخرة لنقل الركاب العالقين عند وصولهم من صالة الوصول الي موقع الحجر الصحي  المقرر من وزارة الصحة وهم  ركاب الطائرة القادمة من المملكة العربية السعودية إلى القاهرة الساعة ١٦.١٥ عصر اليوم.

وأشار بيان الوزارة أن ذلك يأتي استمرارا للجهود التي تبذلها الوزارات المختلفة بالحكومة المصرية لعودة المواطنين المصريين العالقين في الخارج إلى مصر وتقديم كافة التسهيلات لهم عند عودتهم.

وكانت 5 رحلات طيران استثنائية، قد انطلقت أمس لإعادة المصريين العالقين في 6 دول خارجية، في ظل تعليق رحلات الطيران إلى المطارات المصرية بسبب فيروس كورونا المستجد.

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وكشفت مصادر مطلعة، أن شركة مصر للطيران، تسير 3 رحلات إلى الدار البيضاء وامستردام والبحرين، فيما تسير شركة أير كايرو التابعة لوزارة الطيران المدني، أيضا رحلتين استثنائيتين أحدهما إلى فرانكفورت والأخرى إلى الجزائر وبرشلونة، ومن المقرر أن تعود جميع الرحلات إلى مطار مرسى علم الدولي، حيث تم تخصيص عزل للمصريين القادمين من هناك، لمدة 14 يومًا، وفق توصيات وزارة الصحة، للتأكد من خلوهم من عدوى الاصابة بفيروس كورونا.
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