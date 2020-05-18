غدا تسيير رحلة لـ نقل 340 مصريا من العالقين بالسعودية

وكانت 5 رحلات طيران استثنائية، قد انطلقت أمس لإعادة المصريين العالقين في 6 دول خارجية، في ظل تعليق رحلات الطيران إلى المطارات المصرية بسبب فيروس كورونا المستجد.

اقرأ ايضًا| الحكومة ترد على أنباء نقص السلع الغذائية بالأسواق والمجمعات الاستهلاكية

وكشفت مصادر مطلعة، أن شركة مصر للطيران، تسير 3 رحلات إلى الدار البيضاء وامستردام والبحرين، فيما تسير شركة أير كايرو التابعة لوزارة الطيران المدني، أيضا رحلتين استثنائيتين أحدهما إلى فرانكفورت والأخرى إلى الجزائر وبرشلونة، ومن المقرر أن تعود جميع الرحلات إلى مطار مرسى علم الدولي، حيث تم تخصيص عزل للمصريين القادمين من هناك، لمدة 14 يومًا، وفق توصيات وزارة الصحة، للتأكد من خلوهم من عدوى الاصابة بفيروس كورونا.