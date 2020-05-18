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متحدث الوزراء يوضح لماذا رفضت الحكومة تطبيق الحظر الشامل

الإثنين 18/مايو/2020 - 12:13 ص
نادر سعد مجلس الوزراء
نادر سعد مجلس الوزراء
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حمزة شعيب
قال المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، إن إجازة العيد مختلفة هذا العام، وستكون أسبوعا تبدأ الجمعة 22 حتى الجمعة 29 مايو على أن يتم تطبيق الحظر الجزئي وينتهي التحرك الخامسة عصرًا، مشيرا إلى زيادة مدة الحظر لتحقيق مزيد من التشديد، وأن ما تم في شم النسيم مثل تعطيل النقل العام والنقل الخاص فقط سيتم أيضا في عيد الفطر.

وأضاف "سعد"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد"، أنه تم طرح تطبيق الحظر الشامل، وتمت مناقشة كل الخيارات، ويتم اتخاذ القرار المناسب الذي سيحقق النتائج الجيدة بدون خسائر كبيرة، مشيرا إلى أن الحل هو تطبيق إجراءات احترازية مشددة خلال التواجد في المصانع والتنقل في المواصلات.

وتابع أن الحظر الشامل له مكاسب وخسائر، لكن خسائره مؤكدة وستحدث لا محالة، أما المكاسب فهي محتملة، وكل الدول التي طبقت الحظر الشامل لم تجنِ المكاسب وستكون هناك خسائر فادحة في الاقتصاد المصري، ولو تم تطبيقه ستحدث أزمة في المواد الغذائية كما حدث في الدول الكبرى، وتوقفت المصانع والمحال وشهدت كوارث كبيرة.

وأوضح أن ارتداء الكمامة إجباري في المصالح الحكومية والمواصلات العامة، وهناك قانون تتم مناقشته في مجلس النواب بعقوبات مالية فورية على من يرتدي الكمامات بداية من 300 والحل المبتكر اللجوء للكمامات المصنوعة من القماش وهناك مصانع تم تحويلها لإنتاج الكمامات بالتنسيق مع وزارة الصحة التي حددت المواصفات من حيث سمك الكمامة ونوعية القماش والسعر لن يتجاوز 5 جنيهات وتستخدم لمدة شهر تقريبا.

وأضاف أن وزارة الإنتاج الحربي ستزيد من القدرة الإنتاجية وستنتج أربع ملايين ونصف المليون كمامة يوميا وسيكون لدينا فائض.

وختم أن تطبيق الإجراءات مشابهة لما حدث في شم النسيم وأن إيقاف وسائل المواصلات العامة يشمل المترو أتوبيسات النقل العام والسكك الحديدية بين المحافظات أما الميكروباصات لا تندرج تحت الحظر مع السيارات الخاصة.

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