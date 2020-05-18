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رياضة

وليد شعبان يطالب الحكام بالالتزام بدنيا تحسبا لعودة الدوري أو إلغائه

الإثنين 18/مايو/2020 - 12:28 ص
صدى البلد
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يسري غازي
طالب وليد شعبان عضو لجنة الحكام السابق، قضاة الملاعب بمختلف الدرجات بعدم التهاون فى الحفاظ على اللياقة البدنية تحسبا لاستئناف بطولة الدورى الممتاز أو إلغائه. 

قال وليد شعبان عبر الصفحة الشخصية بموقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك"، "حتى لو تم إلغاء المسابقات إثر الظروف المتغيرة التى تعيشها البلاد ، فأرجو ألا يكون ذلك سببًا فى تراجع وإحباط الزملاء وتقاعسهم عن مواصلة التدريبات المنزلية للحفاظ إلى حد ما على لياقتهم البدنية".

أضاف "أتمنى من الجميع مواصلة التدريبات بصرف النظر عن إستئناف النشاط من عدمه ، حتى يظهر الحكام بصفة عامة فى أتم صحة ولياقة ولا يستخدمون الفترة الحالكة التى تمر بها البلاد كفزاعة حين يظهرون بشكل غير لائق بدنيًا وتصيب أجسامهم التشوهات الدهنية".

يذكر أنه تمت الموافقة بين اتحاد الكرة ووزير الرياضة على أنه فى حال الحصول على الضوء الأخضر باستئناف الدورى سوف تشهد التدريبات الالتزام ببعض الإجراءات التى وضعتها اللجنة الطبية بالجبلاية وتتمثل فى:

ـ إقامة المباريات فى ملاعب متقاربة وتكون المسافات بينها وبين الفنادق قريبة.

ـ تقليص عدد اللاعبين فى الأتوبيس الخاص بالفريق بحيث يجلس كل لاعب على كرسى منفصل، ويضم الأتوبيس 25 فردا بدلا من 50.

ـ تقليص عدد الأجهزة الفنية والإدارية والطبية فى المباريات ويتم الاكتفاء بالمدير الفنى والمدرب العام وإدارى واحد والطبيب ومساعد له فقط.

 - خضوع جميع اللاعبين لتحاليل الكشف عن فيروس كورونا قبل عودة الدورى.

- تعقيم جميع الملاعب والفنادق التى تستضيف اللاعبين والمباريات.

- تقسيم تدريبات كل فريق على 4 دفعات وتقام فى ملاعب مفتوحة تنفيذا لفكرة التباعد الاجتماعى.

- تخصيص شنطة طبية لكل لاعب تحوى مطهرات وكمامات لاستخدامها بشكل شخصى.

- منع إقامة أكثر من لاعب واحد فى الغرفة الواحدة بالفندق.

- منع المصافحة قبل المباريات بين اللاعبين والحكام.
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