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توك شو

أحمد موسى: لأول مرة مصر بدون قطارات ولا مترو 6 أيام والدوري سيعود..فيديو

الإثنين 18/مايو/2020 - 12:34 ص
احمد موسى
احمد موسى
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حمزة شعيب
قال الإعلامي أحمد موسى ، إن الحكومة قررت أسبوعًا كاملا اجازة لعيد الفطر المبارك وذلك للحد من التجمعات خلال العيد، والهدف من تلك القرارت حماية المواطن.

وتابع أحمد موسى خلال برنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة صدى البلد: «ننتظر قرار بشأن إجازة البنوك والقطاع الخاص قبل يوم الخميس»، لافتا إلى أن قرارات الحكومة اليوم قوية ومهمة.

وأكد الإعلامي أحمد موسى أن سيارات المصانع وحركة الإنتاج لن تتوقف ولا يشملها قرار الحظر لأنه لا يمكن أن يتوقف الإنتاج بل المصانع تعمل كما هي.

ولفت أحمد موسى إلى أنه لأول مرة ولمدة 6 أيام لا يوجد قطار ولا مترو يعمل، متابعا «عمري ما تخيلت دور عبادة مغلقة ومفيش قطارات ولا رحلات بين المحافظات».

وأردف، الدوري سيعود بعدما توقف على قرار الكثير من الأشياء التي توقفت تزامنا مع أزمة كورونا، موضحا أن عودة الدوري مهمة حتى تعود الإعلانات للأندية التي تعد مصدر دخل لها، حيث إن الأندية بخلاف الأهلى والزمالك تعاني من أزمات مالية.

واستنكر موسى من يتبادلون الكمامات، «اللي بيدي كمامة لآخر بيديله قنبلة» متابعا، «روح اشتري كمامة  بـ 4 ولا 5 جنيهات لأنك لا تضمن أن من يعطيك كمامته يكون مصاب بكورونا.
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