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رياضة

تفاصيل اصابة المعلق بلال علام بفيروس كورونا.. فيديو

الإثنين 18/مايو/2020 - 12:30 ص
بلال علام
بلال علام
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عمرو ابوبكر
كشف بلال علام المعلق الرياضي، عن تعرضه لفيروس كورونا منذ عام ونصف وهو في السعودية.

وقال علام خلال استضافته عبر قناة اون تايم سبورت في برنامج جمهور الثالثة مع الاعلامي ابراهيم فايق، إنه اصيب بكورونا منذ عام ونصف ولكن لم يكن يعلم أن هذا فيروس covied 19.

وأضاف المعلق الرياضي، أنه ظهرت عليه اعراض فيروس كورونا منذ عام ونصف وتم نقله الى المستشفى ودرجة حرارته استمرت في الارتفاع وكل اعراض الفيروس واجهته.


وأشار علام الى أن، زملائه في الفترة الحالية عند الحديث عن فيروس كورونا يقولون له نتذكر عندما نقلت الى المستشفى بسبب ظهور عليك نفس الأعراض.

وتابع: لم اكن اتوقع ان اكون الذي اصبت به هو فيروس كورونا ولكن الآن تأكدت ان هذا هو الفيروس. 
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