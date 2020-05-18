الحكومة: إعادة فتح المساجد والأندية خلال النصف الثاني من يونيو.. فيديو

قال المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن الأسبوع الأول من يونيو سيشهد إصدار قرارات جديدة من رئيس الوزراء بشأن فترة التعايش مع فيروس كورونا.





وتابع سعد خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج «على مسؤوليتي» على قناة صدى البلد «بعض الأنشطة كالنوادي الرياضية ستعود بالتدريج فضلا عن وضع وزارة الأوقاف خطة لإعادة المساجد خلال النصف الأول من شهر يونيو لتطبق في النصف الثاني من الشهر ذاته».





تابع أن الحظر الشامل له مكاسب وخسائر، لكن خسائره مؤكدة وستحدث لا محالة أما المكاسب فهي محتملة، وكل الدول التي طبقت الحظر الشامل لم تجني المكاسب وستكون هناك خسائر فادحة في الاقتصاد المصري ولو تم تطبيقه سيحدث أزمة في المواد الغذائية كما حدث في الدول الكبرى وتوقفت المصانع والمحال وشهدت كوارث كبيرة.





وأوضح سعد ان الكمامة اجباري في المصالح الحكومية والمواصلات العامة وهناك قانون يتم مناقشته في مجلس النواب بعقوبات مالية فورية على من يرتدي الكمامات بداية من 300 والحل المبتكر اللجوء للكمامات المصنوعة من القماش وهناك مصانع تم تحويلها لانتاج الكمامات بالتنسيق مع وزارة الصحة التي حددت المواصفات من حيث سمك الكمامة ونوعية القماش والسعر لن يتجاوز 5 جنيهات وتستخدم لمدة شهر تقريبا.





وأضاف أن وزارة الانتاج الحربي ستزيد من القدرة الانتاجية وستنتج أربع ملايين ونصف المليون كمامة يوميا وسيكون لدينا فائض.





واختتم أن تطبيق الإجراءات مشابهة لما حدث في شم النسيم وأن إيقاف وسائل المواصلات العامة يشمل المترو اتوبيسات النقل العام والسكك الحديدية بين المحافظات أما الميكروباصات لا تندرج تحت الحظر مع السيارات الخاصة.