نشرة أخبار التوك شو.. مفاجآت الوزراء للحكومة والقطاع الخاص في إجازة العيد.. إغماء ياسر جلال.. وعودة الدوري.. وصدمة الصحة العالمية

نشر موقع "صدى البلد" الإخباري اليوم الأحد، مجموعة من الأخبار الهامة من البرامج التليفزيونية، وتناولت برامج التوك شو العديد من القضايا والموضوعات، كما استضافت عددًا من المسئولين والخبراء والشخصيات العامة، إضافة إلى مجموعة من المداخلات الهاتفية، وفيما يلي أبرزها:





مجلس الوزراء: إجازة العيد 5 أيام للقطاع الحكومي لأول مرة

كشف المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمي لـ مجلس الوزراء، عن تفاصيل جديدة في الإجراءات التي أقرتها الدولة لفترة عيد الفطر المبارك، مؤكدا أن الحظر في أيام العيد من الأحد للجمعة سيكون من الـ 5 مساءً حتى الـ6 صباح اليوم التالي مع تعطيل وسائل النقل العام.

وأكمل أن رئيس الوزراء سيصدر قرارا بأن تكون إجازة عيد الفطر للقطاع الحكومي 5 أيام كاملة من الأحد للخميس لأول مرة وأن رئيس الوزراء سيصدر قرارا بذلك غدًا، لافتا إلى أن إجازة الحكومة في العيد ستكون من يوم الجمعة القادمة للجمعة التي تليها.

الوزراء: إجازة عيد الفطر لا تنطبق على القطاع الخاص

علق السفير نادر سعد المتحدث باسم مجلس الوزراء على الإجراءات المعلنة اليوم خلال الفترة القادمة في إطار الإجراءات الاحترازية للدولة لمواجهة تفشي فيروس كورونا، قائلًا: "فلسفة قرارات اليوم اعتمدت في جوهرها على معايير عدة أولها قرب الأعياد وهي فترة تتميز في الثقافة المصرية بتجمهر المواطنين والخروج للتنزه والزيارات في مثل هذه المناسبات وهذا أمر طبيعي".





وأضاف سعد في مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي، مقدمة برنامج "القاهرة الآن"، المذاع عبر شاشة "العربية"، مساء اليوم الأحد، أنه في ظل الظرف الراهن الذي فرض علينا كدولة ومن المواطن باعتباره شريكا رئيسيا أن تقلل التجمعات قدر الامكان في ظل الظرف الاستثنائي والدقيق، مستدركا أنه لذلك تم تغيير مواعيد حظر التجوال خلال أيام العيد وعلى مدار الاسبوع ليبدأ في الخامسة مساء مشيرًا الى أنه سيتم تعطيل وسائل النقل العام بالاضافة لاغلاق الشواطئ والمتنزهات وهو إجراء قريب من إجراءات يوم شم النسيم.

وفي السياق نفسه أشار إلى أن إجازة عيد الفطر لا تنطبق على القطاع الخاص.

الصحة العالمية تفجر مفاجأة: رش الشوارع والأفراد بالمطهرات غير موصى به

عرضت قناة الغد تقريرا جديدا عن المنظمة العالمية يحذر من رش المطهرات في الشوارع كما يحدث في بعض الدول.

وأكد التقرير الذي نشرته منظمة الصحة العالمية, أن تلك الخطوة لا تقضي علي فيروس كورونا وتسبب أضرار صحية للمواطنين.





أحمد موسى: الدوري سيعود والأهلي سيتوج بالبطولة

قال الإعلامي أحمد موسى، إن الحياة ستعود لطبيعتها بداية من منتصف يونيو أو أول يوليو.

وتابع موسى خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتى" المذاع عبر قناة "صدى البلد": "الحياة ستعود لطبيعتها أول يوليو وسيعود الدوري زى ما بقولكوا وسيتوج الاهلى بطلا للدوري".

رمضان نجم التيك توك: جميع فيديوهاتي تحمل رسالة وهدف

قال رمضان نجم التيك توك، إن جميع فيديوهاته تحمل رسالة ولها هدف، لافتا إلى أنه لا يقدم سوي محتوي إيجابي للمشاهدين.

وومن جانبها قالت لميس سلامة خلال تقديمها برنامجها " توب تيك توك" المذاع على قناة " صدى البلد"، :" النجوم والفنانون متواجدون على السوشيال ميديا وينشرون فيديوهات على تيك توك ".

لميس سلامة تصور فيديو تيك توك على الهواء

صوَّرت الإعلامية لميس سلامة، فيديو تيك توك، مع دينا نجمة التيك توك على الهواء، في برنامج "توب تيك توك".

وتقدم الإعلامية لميس سلامة برنامج "توب تيك توك" عبر فضائية "صدى البلد" خلال شهر رمضان.

وصفها بـ «أميرة بلطيم».. أروى جودة تخرج عن السيطرة وتعطي درسا قاسيا لـ رامز جلال

انهالت الفنانة أروى جودة على رامز جلال بالضرب بعد تنفيذ المقلب المزعج ضدها. وقال رامز «أنتي عنيفة.. وتعالي هنا كده هتقعي تاني».

وخرجت الفنانة أروى عن السيطرة بسبب رامز جلال قائلة «حرام عليك انت مش بتزهق.. يا رامز والله ما شايفة حاجة بسبب هزارك .. بطلوا غباء»

أغلب السقا.. زياد برجي يقول للسقا: أنت انتهيت ولكنه تفاجأ برد الفعل في النهاية

حقق الفنان أحمد السقا، الفوز في لعبة البلياردو على المطرب الشاب زياد برجي، خلال فعاليات برنامج المسابقات "اغلب السقا"، المذاع عبر شاشة "إم بي سي مصر"، مساء اليوم الأحد.

وخلال اللعبة، وجه "برجي"، حديثه للسقا، قائلا "أنت انتهيت، وانا اللي هكسب"، قبل أن يفوز السقا بالجولة.

حاسس بدوخة.. ياسر جلال يطالب لميس الحديدي بالتوقف عن الحديث على الهواء

عبر الفنان ياسر جلال، عن عميق سعادته برد أفعال الجمهور بمسلسلة الفتوة، مؤكدا أنه قدم هذا العمل عن قناعة كاملة.

وأكد جلال، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي، مقدمة برنامج "القاهرة الأن"، المذاع عبر شاشة "العربية الحدث"، مساء أمس الأحد، أن عمالقة كبار من الفنانين قدموا دور الفتوة، مشيرا إلى أن دورة في مسلسل الفتوة لشخص يحاول تحقيق العدل ويختلف كثيرا.

وأثناء حديثه طالب الفنان من الإعلامية لميس الحديدي، بالتوقف عن التصريحات، قائلا :"من فضلك يا لميس مش قادر أكمل أنا حاسس بدوخة بسيطة، ومش هقدر أرد دلوقتي عن الكلام وأديني شوية وقت".