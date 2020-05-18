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زوجة البطل حازم إبراهيم تكشف وصيته الأخيرة قبل استشهاده.. فيديو

الإثنين 18/مايو/2020 - 01:44 ص
صدى البلد
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حمزة شعيب
عرض الإعلامي أحمد موسى لحظات إنسانية مع أسرة الشهيد البطل العقيد أركان حرب حازم إبراهيم الذي أصيب وعاد للخدمة في سيناء والكل فخور به أسرته بالكامل مشيرا إلى أنه الرئيس عبد الفتاح السيسي حريص على التواجد مع أسر الشهداء.

وقالت أم الشهيد البطل في تقرير مع مراسل برنامج على مسئوليتي المذاع على قناة صدى البلد، أنها شعرت باستشهاده قبلها وأنه كان يتمنى الشهادة ويدعو الله وربنا استجاب لدعائه.

وأضافت الأم أن الشهيد أوصاها بالحفاظ على نفسها قبل استشهاده مضيفة أن أفضل تكريم تم لها كان من خلال الرئيس السيسي.

وروت زوجة الشهيد كواليس الساعات الأخيرة قبل استشهاد البطل قائلة أنه قبل استشهاده بيوم قال «خلي بالك من الولاد مش هوصيكي» واتصل اطمأن علينا وكرر الجملة وكلم البنات ويوم الاستشهاد كان طبيعيا وجاء خبر استشهاده هاتفيا واصبت بالانهيار.

وأضافت قائلة : بنتي تسألني عندما أكبر واتزوج من سيوصلني للعريس وهو ما أصابني بالانهيار مجددا خاصة أنها قالت أن أبي تم ضربه .

وختمت زوجته قائلة أن احتفال الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الأطفال في العيد كان شعورا رائعا من الرئيس خاصة ان الأطفال كانوا سعداء.ش
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