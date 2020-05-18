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هل سيتم مراعاة الظروف الحالية في أسئلة وتصحيح الثانوية العامة؟.. فيديو

الإثنين 18/مايو/2020 - 03:05 ص
وزير التربية والتعليم
وزير التربية والتعليم
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إبراهيم القادري
قال طارق شوقي وزير التربية والتعليم ، إن مرحلة الثانوية العامة بها 650 ألف طالب ومنظومة التربية والتعليم بأكملها بها 22 مليون طالب والدولة حريصة عليهم جميعا ألا يفقد أحد منهم السنة الدراسية .


وأضاف طارق شوقي خلال مداخلة هاتفية في برنامج كل يوم المذاع علي قناة اكسترا نيوز ، أن غدا هو اخر يوم في تسليم الابحاث الخاصة بالصف الثالث الابتدائى حتى الصف الثالث الاعدادى وعددهم 15 مليون مشروع .

وأوضح وزير التربية والتعليم ، أن الامتحانات الالكترونية الخاصة بالصف الاول الثانوى والثانى الثانوى انتهت اليوم ونجح بها حوالي مليون ومائتي ألف طالب وتم تصحيح حوالي 70 % منهم .

وتابع طارق شوقي ،: أننا استمعنا الي جميع وجهات النظر الخاصة بامتحانات الثانوية العامة و قمنا ببحث كل شىء والقرارات التي صدرت اليوم بخصوص امتحانات الثانوية العامة هي قرارات نهائية ولن يتغير بها اى شىء .

واستكمل وزير التربية والتعليم ، أن أسئلة امتحانات الثانوية العامة تابعناها في جميع المواد والأسئلة في مستوى الطالب المتوسط ولن تخرج عن الجزء الذي تم تدريسه حتى يوم تعليق الدراسة .

واشار الى اننا سنراعي الطلاب  في التصحيح ونتوقع ان تكون نتائج الثانوية العامة ممتازة كما انه لايمكن حذف المواد التي لا تضاف للمجموع لانها مواد نجاح ورسوب .
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