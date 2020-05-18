حزب الوفد يتبرع بـ 200 ألف جنيه لعلاج غير القادرين بمستشفي وادي النيل

قال خالد قنديل، نائب رئيس حزب الوفد، إن حزب الوفد قرر أن يتبرع بمبلغ قدرة 200 ألف جنيه، وذلك في أطار حملة التبرع لعلاج غير القادرين في مصر.
وأضاف خالد قندي، خلال مداخلتة الهاتفية ببرنامج "الحكاية"، المذاع على قناة "ام بي سي مصر"، أن مصر قدمت لنا الكثير الفترات الماضية.
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وأضاف خالد قندي، خلال مداخلتة الهاتفية ببرنامج "الحكاية"، المذاع على قناة "ام بي سي مصر"، أن مصر قدمت لنا الكثير الفترات الماضية.
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وأكد نائب رئيس حزب الوفد، على أن الرئيس السيسي قدم لمصر الكثير، كما أنه قدم أنجازات لا يمكن إنجازها إلا في عدة سنوات، ولكنة استطاع إنجازها في 3 و4 سنوات فقط.
وتابع: حزب الوفد بيدعم الحالات المحتاجة من شعب مصر، معقبا: هما اهلنا في الأصل.
وتابع: حزب الوفد بيدعم الحالات المحتاجة من شعب مصر، معقبا: هما اهلنا في الأصل.