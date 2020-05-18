حزب الوفد يتبرع بـ 200 ألف جنيه لعلاج غير القادرين بمستشفي وادي النيل





وتابع: حزب الوفد بيدعم الحالات المحتاجة من شعب مصر، معقبا: هما اهلنا في الأصل.



نائب رئيس حزب الوفد، على أن الرئيس السيسي قدم لمصر الكثير، كما أنه قدم أنجازات لا يمكن إنجازها إلا في عدة سنوات، ولكنة استطاع إنجازها في 3 و4 سنوات فقط.وتابع: حزب الوفد بيدعم الحالات المحتاجة من شعب مصر، معقبا: هما اهلنا في الأصل.

كما أكد محمد المرشدي، مؤسس معمار المرشدي، تبرعه بمليون جنيه لحملة علاج غير القادرين بالمجان ب مستشفى وادي النيل





كما أعلنت مجموعة صيدليات 19011 أنها تتبرع بـ200 ألف جنيه لحملة علاج غير القادرين بمستشفى وادي النيل.





بينما تبرع رجل أعمال إماراتي بـ 15 مليون جنيه لحملة علاج غير القادرين بمستشفى وادي بالمجان.

وأكد