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حزب الوفد يتبرع بـ 200 ألف جنيه لعلاج غير القادرين بمستشفي وادي النيل

الإثنين 18/مايو/2020 - 06:00 ص
مستشفي وادي النيل
مستشفي وادي النيل
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اسراء صبري
قال خالد قنديل، نائب رئيس حزب الوفد، إن حزب الوفد قرر أن يتبرع بمبلغ قدرة 200 ألف جنيه، وذلك في أطار حملة التبرع لعلاج غير القادرين في مصر.

وأضاف خالد قندي، خلال مداخلتة الهاتفية ببرنامج "الحكاية"، المذاع على قناة "ام بي سي مصر"، أن مصر قدمت لنا الكثير الفترات الماضية.

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وأكد نائب رئيس حزب الوفد، على أن الرئيس السيسي قدم لمصر الكثير، كما أنه قدم أنجازات لا يمكن إنجازها إلا في عدة سنوات، ولكنة استطاع إنجازها في 3 و4 سنوات فقط.

وتابع: حزب الوفد بيدعم الحالات المحتاجة من شعب مصر، معقبا: هما اهلنا في الأصل.

كما أكد محمد المرشدي، مؤسس معمار المرشدي، تبرعه بمليون جنيه لحملة علاج غير القادرين بالمجان بمستشفى وادي النيل.

كما أعلنت مجموعة صيدليات 19011 أنها تتبرع بـ200 ألف جنيه لحملة علاج غير القادرين بمستشفى وادي النيل.

بينما تبرع رجل أعمال إماراتي بـ 15 مليون جنيه لحملة علاج غير القادرين بمستشفى وادي بالمجان.
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