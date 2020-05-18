بياع الوهم.. سقوط دجال في قبضة مباحث ابشواي أثناء التنقيب عن آثار

تمكنت وحدة مباحث مركز شرطة أبشواي من ضبط دجال أثناء تنقيبه عن الآثار داخل منزل لأحد الورثه بقصر بياض التابعة لدائرة المركز ، وتم التحفظ علي بعض الادوات المستخدمة في الحفر ، وتحرر محضر بالواقعة .





كانت معلومات سرية وردت للرائد كريم محرم رئيس مباحث مركز شرطة أبشواي بقيام "بسام . م ب" بالحفر والتنقيب عن الآثار داخل منزل تابع لورثه بقرية قصر بياض التابعة للعجميين ـ دائرة مركز أبشواي ـ





وبالتحريات أكدت صحة المعلومات ، وتم استئذان النيابة والانتقال لمحل المعلومه ، وضبط المتورطين بالواقعة متلبسين خلال الـ24 ساعة الماضية.





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وقامت قوة بأشراف الرائد كريم محرم رئيس مباحث المركز ، وبقيادة النقيب أنور المصري معاون مباحث المركز مساء السبت، لمحل الواقعة وضبط دجال يدعي "صلاح م س ش"( ٤٣ سنه ـ مركز قليوب بمحافظة القليوبية) وحفر عمقها يتخطى الـ 8 أمتار وبعض الأدوات المستخدمة في الحفر ( موتور كهربائي وجرادل ـ وخراطيم ـ وسلوك كهرباء ـ وحبال ـ منشار ـ وشاكوش ـ 3 كوريك ـ 2 فأس زراعي ـ و2 ازمة للحفر ـ وعدد من أدوات الحدادة الصغيرة) .





وتحرر عن الواقعة المحضر رقم ١٣٧٩ / ٢٠٢٠ إدارى مركز ابشواي.





وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري حول الواقعة ملابساتها وظروفها والتحري حول المتهم المضبوط متلبسا إذا كان علي مطلوبا علي ذمة قضايا اخري ، وتم عرضه علي النيابة التي كلفت بالتحريات حوله ، وأصدرت النيابة ضبط وإحضار لأحد الورثة الهارب المتورطين بالحفر والتنقيب علي الاثار.