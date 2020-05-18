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أحمد موسي يكشف مخالفة للبناء ليلًا خلف المحكمة الدستورية.. فيديو

الإثنين 18/مايو/2020 - 03:05 ص
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نتائج البحث نتائج بحث الويب المحكمة الدستورية العليا
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حمزة شعيب
علق الإعلامي أحمد موسى على فيديو لأعمال بناء وتشييد أحد المناطق بالمعادي خلف المحكمة الدستورية العليا، قائلا: «هل دول معاهم رخصة وعملهم قانوني ولا مخالفين وليه بيشتغلوا بالليل؟».

وتابع موسى خلال برنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة صدى البلد، أن أعمال البناء تخالف قرار المحافظ الذي يقضي بوقف أعمال التشييد والبناء لمدة 6 اشهر.

وطالب موسى اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة أن يرسل أحد العاملين بالحي الذي يضم هذه المنطقة للاطمئنان على مدى قانونية أعمال الإنشاء الجارية هناك، مردفا لا نتهم أحدًا ولكن علينا عرض الموقف وعلى المحافظ الرد وتوضيح الأمور.
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