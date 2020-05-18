سلمى الشماع تكشف كواليس بداياتها في النيل للمنوعات وكيف نجحت في تطويرها؟.. فيديو

قالت الإعلامية سلمى الشماع ،: إنني قمت بعمل اختبارات لاختيار مجموعة من الشباب للعمل مذيعين في قناة "النيل للمنوعات" وكل فرد منهم هو نموج للمذيع الناجح في تقديم شىء جديد علي الشاشة .









وأضافت سلمى الشماع خلال حوارها في برنامج كل يوم المذاع علي قناه اكسترا نيوز ، أن هؤلاء الشباب كانوا موهوبين ومختلفين في استطاعتهم تقديم شىء جديد علي الشاشة رغم أنه لم يكن هناك الإمكانيات التي تساعد على ذلك .





وأوضحت سلمى الشماع ، أن رئيس اتحاد الإذاعة والتليفزيون عبد الرحمن حافظ طلب مني القدوم له انا ومجموعة المذيعين حتي يدعم ويشجع هؤلاء المذيعين .





وتابعت : أنه كان هناك تشجيع دائم من رئيس الاتحاد ومن وزير الاعلام صفوت الشريف ومن رئيس القطاع حسن حامد لهؤلاء الشباب .





واستكملت : أن في ذلك الوقت كان الشباب واعي جدا وموهوب جدا وكانوا يقدمون أشياء جديدة علي الشاشة .















