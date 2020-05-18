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سلمى الشماع تكشف كواليس بداياتها في النيل للمنوعات وكيف نجحت في تطويرها؟.. فيديو

الإثنين 18/مايو/2020 - 03:07 ص
سلمي الشماع
سلمي الشماع
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إبراهيم القادري
قالت الإعلامية سلمى الشماع ،: إنني قمت بعمل اختبارات لاختيار مجموعة من الشباب للعمل مذيعين في قناة "النيل للمنوعات" وكل فرد منهم هو نموج للمذيع الناجح في تقديم شىء جديد علي الشاشة .


وأضافت سلمى الشماع خلال حوارها في برنامج كل يوم المذاع علي قناه اكسترا نيوز ، أن هؤلاء الشباب كانوا موهوبين ومختلفين في استطاعتهم تقديم شىء جديد علي الشاشة رغم أنه لم يكن هناك الإمكانيات التي تساعد على ذلك .

وأوضحت سلمى الشماع ، أن رئيس اتحاد الإذاعة والتليفزيون عبد الرحمن حافظ طلب مني القدوم له انا ومجموعة المذيعين حتي يدعم ويشجع هؤلاء  المذيعين .

وتابعت : أنه كان هناك تشجيع دائم من رئيس الاتحاد ومن وزير الاعلام صفوت الشريف ومن رئيس القطاع حسن حامد لهؤلاء الشباب .

واستكملت : أن في ذلك الوقت كان الشباب واعي جدا وموهوب جدا وكانوا يقدمون أشياء جديدة علي الشاشة .




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