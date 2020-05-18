نحن في آخر الصف.. بلال علام يكشف أسباب تراجع مهنة التعليق في مصر

أوضح بلال علام المعلق الرياضي أن التعليق التلفزيوني على المباريات تراجع بشكل كبير في مصر بعد أن كنا أصحاب الريادة في هذا المجال على حد وصفه.





وقال علام لبرنامج جمهور التالتة عبر قناة "أون تايم سبورتس":" التعليق المصري تراجع وأصبحنا في آخر الصف".





وتابع: "التعليق في مصر كان أساس المهنة، لافتا أن المعلقين في الخليج ظلوا يتغنوا بأساطير التعليق المصري لسنوات مثل ميمي الشربيني و محمود بكر وحمادة إمام".





وأضاف: "محمود بكر أسطورة تعليق لن تتكرر، واستطاع أن يلفت الانتباه خلال دوري بدون جمهور، لافتا أن عيوب الملعقين المصريين عدم الصبر والتسرع من أجل الحصول على فرصة".



