مجلس النواب يكشف الوضع النهائي لعودة النشاط الرياضي.. فيديو

قال النائب محمود حسين وكيل لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، إننا كنا ننتظر اليوم اجتماع وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي مع الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان لتحديد موعد عودة النشاط الرياضي.





وأضاف النائب محمود حسين خلال مداخلة هاتفية في برنامج "حضرة المواطن" المذاع على قناة "الحدث اليوم"، أن عودة النشاط الرياضي مرتبطة بالنسبة للأمان لجميع العاملين بالمنظومة الرياضية.







وتابع وكيل لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب, أن المحدد لعودة النشاط الرياضي في مصر هو ان تكون احتمالية وجود إصابات بفيروس كورونا في المنظومة الرياضية صفر.





وأوضح النائب محمود حسين, أنه يجب اتخاذ جميع الإجراءات الوقائية والاحترازية ضد فيروس كورونا حال رجوع استئناف النشاط الرياضي مرة أخرى في مصر.





وأشار إلي أن, حدث في الاعوام السابقة القليلة فتح صالات العاب رياضية كثيرة وهذا شئ جيد للاقتصاد المصري, موضحا أن أزمة وباء كورونا أثرت عليهم بشكل كبير جدا.