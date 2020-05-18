لازم نلغيها.. سلمى الشماع: الواسطة ظاهرة على الشاشات المصرية.. فيديو

قالت الإعلامية سلمى الشماع ، إن القنوات الخاصة بدأت بقناة المحور وبعد ذلك قناه دريم وبعدها cbc و dmc ومن الضروري وضع الشخص المناسب في المكان المناسب.









وأضافت سلمى الشماع خلال حوارها في برنامج كل يوم المذاع علي قناة اكسترا نيوز،: أنه من الضرورى ان يكون هناك رعاية مستمرة واكدت علي ان الواسطة في الشاشة المصرية تتسبب في المشاكل ويجب إلغاء الواسطة .









وأوضحت سلمى الشماع ، أن ظاهرة الواسطة واضحة علي الشاشات المصرية كما ان الوسطة لاتساعد أحد فى العمل الا اذا كانت لدية مشكلة.





وتابعت: أن الاعلام حتي يتقدم يجب أن يعمل به المتخصصين وان يعمل بالمعايير المتواجدة في جميع أنحاء العالم .





واستكملت: أن أغاني صلاح جاهين بها تاريخ مصر والراديو المصرى حتى يعود ينقصه المضمون.