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لازم نلغيها.. سلمى الشماع: الواسطة ظاهرة على الشاشات المصرية.. فيديو

الإثنين 18/مايو/2020 - 03:41 ص
سلمي الشماع
سلمي الشماع
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إبراهيم القادري
قالت الإعلامية سلمى الشماع، إن القنوات الخاصة بدأت بقناة المحور وبعد ذلك قناه دريم وبعدها cbc و dmc ومن الضروري وضع الشخص المناسب في المكان المناسب.


وأضافت سلمى الشماع خلال حوارها في برنامج كل يوم المذاع علي قناة اكسترا نيوز،: أنه من الضرورى ان يكون هناك رعاية مستمرة واكدت علي ان الواسطة في الشاشة المصرية تتسبب في المشاكل ويجب إلغاء الواسطة .


وأوضحت سلمى الشماع ، أن ظاهرة الواسطة واضحة علي الشاشات المصرية كما ان الوسطة لاتساعد أحد فى العمل الا اذا كانت لدية مشكلة.  

وتابعت: أن الاعلام حتي يتقدم يجب أن يعمل به المتخصصين وان يعمل بالمعايير المتواجدة في جميع أنحاء العالم .

واستكملت: أن أغاني صلاح جاهين بها تاريخ مصر والراديو المصرى حتى يعود ينقصه المضمون. 
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