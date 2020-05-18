تعرف على القيادة الذاتية بالسيارات وعلاقتها بالإنترنت

بعد ظهور التقدم المذهل فى تقنيات السيارات الحديثة وبالاخص السيارات ذات القيادة الذاتية ، لابد وان نتعرف ونتاكد ان هناك علاقة وثيقة بين سرعة الانترنت وهذه السيارات

ومع ظهور شبكة الجيل الخامس فى الاتصالات والتى تعتمد عليها موديلات السيارات الحديثة وبالاخص ذاتية القيادة لاعتمادها على العديد من تقنياتها، أصبح لا غنى عن وجود إنترنت سريع.

وتعد تقنية C-V2X من أبرز التقنيات في السيارات ذاتية القيادة، حيث تتيح هذه التقنية حديث السيارات مع بعضها البعض.

حيث تتواصل السيارات أثناء السير على الطرق لاسلكيًا مع بعض لتبادل أهم البيانات والمعلومات مثل إشارات المرور والأجهزة الذكية والمعدات الأخرى الخاصة بالمرور والطرقات.

وتفيد شبكات الجيل الخامس (5G) السيارات ذاتية القيادة، في تزويدها بالمعلومات بشكل متواصل وسريع، وذلك لاتخاذ القرارات بشكل سريع، مثل الإندماج مع السيارات الأخرى بالحارات المرورية على الطريق، أو التوقف عند إشارات المرور.

وبفضل سرعة الإنترنت وهذه التقنية الهامة ستكون السيارات ذاتية القيادة قادرة على التحدث مع إشارات المرور كي تزامن وقت الرحلة مع مدة فتح الإشارات وغلقها، لتنخفض نسبة الازدحامات بشكل كبير، إضافة إلى توفير أكبر في استهلاك الوقود.