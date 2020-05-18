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اقتصاد

من بينها الإعفاء الجمركي على المعدات.. حوافز خاصة للاستثمار في المناطق الصناعية بشمال سيناء

الإثنين 18/مايو/2020 - 09:30 ص
حوافز خاصة للاستثمار
حوافز خاصة للاستثمار في المناطق الصناعية بشمال سيناء
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احمد صالح
صرح اللواء الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء بأن رئيس مجلس الوزراء أصدر قرارًا باعتبار المناطق الصناعية في نطاق المحافظة ' ذات حوافز خاصة ' لجذب المستثمرين للاستثمار في نطاق المحافظة .

ولفت شوشه إلى أن الحوافز تتمثل في الإعفاء من الضرائب لمدة 10 سنوات حسب نوعية النشاط، والإعفاء الجمركي على المعدات التي يتم استيرادها من الخارج وعدد من الحوافز الاستثمارية الأخرى.
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وسيتم تطبيق حوافز ومميزات الاستثمار على كافة المشروعات المقامة داخل المحافظة ، وأنه تتم الموافقة عليها وفقا لدراسات الجدوى المقدمة وبالتنسيق مع الجهات المعنية ،والتي تتضمن : استكمال مرافق الخدمات الأساسية وتخفيض سعر المتر من الأرض ، وغير ذلك من التيسيرات .

ونوه اللواء شوشه ' إلى وجود منطقة صناعية كبرى في منطقة بغداد بوسط سيناء على مساحة ٨٧ ألف فدان، إلى جانب وجود منطقة صناعية أخرى في مدينة بئر العبد تعتمد على الصناعات الغذائية مثل صناعات السكر من محصول البنجر 'والملح وتعبئة الأسماك والمنتجات الحيوانية والنباتية والداجنة.

وقال إنه سيتم طرح أراضى المنطقة الصناعية فى بئر العبد على المستثمرين ، لبدء عمليات الاستثمار طبقًا للضوابط والاشتراطات المقررة وبتيسيرات وحوافز جديدة ..وذلك بعد ان تلقت المحافظة عددا من الطلبات لإقامة مشروعات فى مختلف القطاعات ، والتي يجرى دراستها وانهاء اجراءاتها .
 

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