يونيو هو الشهر الأنسب لشراء السيارات

إذا كنت تريد شراء سيارة مستعملة يجب ان تعلم ان هناك اوقاتا معينة لعملية البيع او الشراء أفضل من غيرها.
فإذا كنت سيارتك تقترب من انتهاء فترة الضمان الخاص بها أو ترى أنها تتعرض لمشكلات أكبر في الفترة المقبلة فلاتحاول أن تنتظر عدة أشهر لتجدد سيارتك.
وإذا كانت سيارتك تعمل بشكل جيد فأنت في وضع أفضل بكثير للتفاوض مع تاجر السيارة على البيع السيارة وشراء سيارة جديدة أو الاستبدال.
وإذا كانت عملية الشراء المتوقعة لسيارة مستعملة مازالت بعيدة فيجب اختبار قيادة السيارات الأن لأنه بعد عام أو نحو ذلك من مرورك على تجارب سيارات عديدة.
فإذا كنت سيارتك تقترب من انتهاء فترة الضمان الخاص بها أو ترى أنها تتعرض لمشكلات أكبر في الفترة المقبلة فلاتحاول أن تنتظر عدة أشهر لتجدد سيارتك.
وإذا كانت سيارتك تعمل بشكل جيد فأنت في وضع أفضل بكثير للتفاوض مع تاجر السيارة على البيع السيارة وشراء سيارة جديدة أو الاستبدال.
وإذا كانت عملية الشراء المتوقعة لسيارة مستعملة مازالت بعيدة فيجب اختبار قيادة السيارات الأن لأنه بعد عام أو نحو ذلك من مرورك على تجارب سيارات عديدة.
ونصح خبراء السيارات أن وقت الربيع وقت سيئ لشراء سيارة لأن الناس كانت في الشتاء محتجزة من البرد بفترة كبيرة في المنازل ولكنهم يتحررون في الربيع وبالتالي يبدأ قائدو السيارات في التحرر والخروج ويتطلعون لشراء الأغراض التي لم يرغبوا في المغامرة بها في برد الشتاء.
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كما يمكن القول أن هذه الفترة ومع بداية فصل الصيف في يونيو فترة جيدة للشراء لأن الشركات تطلق عروضا على سياراتها الجديدة وبالتالي تنخفض الاسعار ويمكن معها انخفاض أسعار المستعمل وتقديم عروض في فترة الصيف كذلك.