يونيو هو الشهر الأنسب لشراء السيارات

ونصح خبراء السيارات أن وقت الربيع وقت سيئ لشراء سيارة لأن الناس كانت في الشتاء محتجزة من البرد بفترة كبيرة في المنازل ولكنهم يتحررون في الربيع وبالتالي يبدأ قائدو السيارات في التحرر والخروج ويتطلعون لشراء الأغراض التي لم يرغبوا في المغامرة بها في برد الشتاء.





اقرأ أيضا





