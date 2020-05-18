تدابير صارمة بالشرق الأوسط خلال العيد لمواجهة كورونا.. وضربة موجعة لأردوغان في ليبيا.. أبرز ما تناولته الصحف الاماراتية

سلطت الصحف الاماراتية الصادرة صباح اليوم الإثنين، الضوء على أهم الموضوعات المتعلقة بالشأن الإماراتي والإقليمي والدولي، كما ركزت على أهم الموضوعات المهتمة بالشأن المصري.





البداية من صحيفة البيان، أكدت الإمارات في رسالتين منفصلتين إلى كل من منظمة العمل الدولية، ومنظمة الصحة العالمية، التزامها بالتمسك بحقوق جميع العاملين في البلاد وضمان صحتهم وسلامتهم في ضوء انتشار وباء فيروس «كورونا» المستجد (كوفيد 19)، إضافة إلى التزامها بتعزيز التعاون مع منظمة الصحة العالمية في مجال الأمن الصحي العالمي ومكافحة الوباء.





ومن مصر، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 510 حالات إيجابية جديدة لفيروس كورونا.. و18 حالة وفاة.





فيما أعلنت مصر والعراق وفلسطين عن سلسلة من الإجراءات الصارمة خلال عيد الفطر المبارك وما بعده في إطار تدابير مواجهة فيروس كورونا.





ومن عمان، أرجأت سلطنة عمان، انتخابات المجالس البلدية للفترة الثالثة، والتي كان مقررًا إجراؤها العام الجاري.





ومن لبنان، أكد وزير الصحة العامة اللبناني، حمد حسن، أن اللبنانيين أصبح لديهم مناعة صحية ووطنية على أعلى المستويات ضد فيروس «كورونا» المستجد.





ومن ليبيا، باغت الجيش الوطني الليبي، عبر وحداته المتمركزة في قاعدة الوطية الجوية، نقطة تتخذها ميليشيات أردوغان نقطة انطلاق لعملياتها.





وذكر المكتب الإعلامي للكتيبة 134 حماية الوطية، في بيان، أنّ الجيش الليبي تمكن من طرد الميليشيات الموالية لتركيا من طقة العقربية، وتدمير منصات صواريخ متحركة من نوع «غراد».





ودوليا، أظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية اليوم الاثنين أن ألمانيا سجلت حالتي إصابة بفيروس كورونا لتصل حالات الإصابة في البلاد إلى 174355.





ولم تسجل ألمانيا أية حالات وفاة جديدة ليبقى عدد الوفيات عند7914.





أما الدنمارك، فتعتزم اليوم الاثنين إعادة فتح المقاهي والمطاعم، بالإضافة إلى المزيد من المدارس، وسط مزيد من تخفيف الإجراءات التي اتخذت لوقف انتشار فيروس كورونا المستجد.





وبالانتقال إلى صحيفة الخليج، أصدرت هيئة كبار العلماء في الأزهر برئاسة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، بيانًا للمسلمين حول العالم بشأن الأحكام المتعلقة بصلاة العيد، في ظل استمرار تفشي كورونا.





ومن أفغانستان، في يوم وصف ب«التاريخي»، وقّع الرئيس الأفغاني أشرف غني، اتفاقًا لتقاسم السلطة مع خصمه عبدالله عبدالله ينهي أزمة سياسية، استمرت شهور، ينصّ بموجبه أن يقود عبدالله محادثات السلام مع حركة «طالبان»، في خطوة لقيت إشادة دولية واسعة، خاصة من الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي "الناتو".





ومن أفريقيا، أعلنت «المراكز الإفريقية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها»، وصول إجمالي عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19) التي تم تسجيلها في القارة السمراء إلى 78613 حالة.





ومن صحيفة الاتحاد، أعلنت أرتيريا أنها باتت خالية من فيروس كورونا المستجد، وذلك بعد شفاء حالات الإصابة المسجلة لديها.





كما أعلنت جمهورية موريشيوس من جهتها عدم وجود أي حالة إصابة بكورونا على أراضيها، وذلك بعد شفاء 322 حالة، من أصل 332 إصابة، فيما توفي 10 أشخاص.





فيما توصلت شابة كندية إلى طريقة مبتكرة لمعانقة والدتها بأمان أثناء تفشي فيروس كورونا... "قفاز العناق"، وهو ستارة بلاستيك مزودة بأربعة أكمام ومعلقة على حبل غسيل.























