طلاب أولى ثانوي يدخلون على منصة الامتحان لأداء التاريخ من المنازل

دخل منذ قليل طلاب الصف الاول الثانوي ، في 14 محافظة على منصة الامتحان ، لاداء امتحان مادة التاريخ ، وذلك بشكل إلكتروني عبر منصة الامتحان من المنازل.





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حيث يتواجد على منصة الامتحان خلال الفترة ما بين الساعة 9 صباحا حتى 12 ظهرًا، طلاب محافظات : القاهرة، والجيزة، والإسكندرية، وأسيوط، وكفر الشيخ، وقنا، والفيوم، ودمياط، والإسماعيلية، وأسوان، وبورسعيد، وشمال سيناء، والوادي الجديد، وجنوب سيناء.





أما المجموعة الثانية، فمسموح لطلابها بالدخول على منصة الامتحان خلال الفترة ما بين الساعة 12 ظهرًا حتى 3 عصرًا، وتشمل طلاب محافظات: الشرقية، والدقهلية، والقليوبية، والغربية، والمنوفية، والبحيرة، والمنيا، وسوهاج، وبني سويف، والأقصر، والسويس، والبحر الأحمر، ومطروح.





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ويؤدي طلبة الصفين الأول والثاني الثانوي امتحان نهاية العام الدراسي (مايو 2020) إلكترونيًا من المنزل على التابلت، فيما درسه الطالب في الفصل الدراسي الثاني حتى 15 مارس 2020 (بداية تعليق الدراسة)





ومن المقرر ان يتم تصحيح امتحانات الصفين الاول و الثاني الثانوي إلكترونيًا، ثم يتم ارسال نتيجة الامتحانات للطلاب.



