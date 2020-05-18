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أخبار العالم

موريتانيا تشدد الإجراءات الوقائية بعد ارتفاع عدد المصابين بكورونا

الإثنين 18/مايو/2020 - 09:02 ص
صدى البلد
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أحمد قاسم
أعلنت السلطات الموريتانية، أمس الأحد، عددًا من الإجراءات الاحترازية بهدف التصدي لتفشي فيروس كورونا، وذلك بعد تسجيل 22 إصابة بالفيروس خلال الـ24 ساعة الماضية.

وقال وزير الداخلية الموريتاني، محمد سلام مرزقو، إن السلطات قررت أن يكون ارتداء الكمامات في الأسواق والمساجد إجباريًا، وإلغاء صلاة الجمعة، ومنع من هم دون الـ 12 عاما من دخول الأسواق والأماكن العامة، حفاظا على سلامة المجتمع.

وطالب وزير الصحة الموريتاني، محمد نذير ولد حامد، من مكان حجره الذاتي، المواطنين بارتداء الكمامات والبقاء في البيوت والتخفيف من التنقلات للحد من انتشار فيروس كورونا.

كذلك وجهت اللجنة الوزارية لمكافحة فيروس كورونا، باتخاذ كافة الإجراءات، التي من شأنها تعزيز الطاقة الاستيعابية للمستشفيات والمراكز الصحية، وذلك بمساهمة القطاع الخاص.
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