موريتانيا تشدد الإجراءات الوقائية بعد ارتفاع عدد المصابين بكورونا

أعلنت السلطات الموريتانية، أمس الأحد، عددًا من الإجراءات الاحترازية بهدف التصدي لتفشي فيروس كورونا، وذلك بعد تسجيل 22 إصابة بالفيروس خلال الـ24 ساعة الماضية.





وقال وزير الداخلية الموريتاني، محمد سلام مرزقو، إن السلطات قررت أن يكون ارتداء الكمامات في الأسواق والمساجد إجباريًا، وإلغاء صلاة الجمعة، ومنع من هم دون الـ 12 عاما من دخول الأسواق والأماكن العامة، حفاظا على سلامة المجتمع.





وطالب وزير الصحة الموريتاني، محمد نذير ولد حامد، من مكان حجره الذاتي، المواطنين بارتداء الكمامات والبقاء في البيوت والتخفيف من التنقلات للحد من انتشار فيروس كورونا.



