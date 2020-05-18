سائق كريزى تاكسى طلع ديلر مخدرات .. شاهد رد فعل الركاب

ومن ثم يهجم عليهم أشخاص آخرون يتاجرون في المخدرات والممنوعات ويتهمون السمان والراكب الموجود معه أنهم تعدوا على منطقته التي يبيع فيها المخدرات .





ويكتمل المقلب باتهام ابراهيم السمان الراكب أنه من يقوم بذلك وليس هو لتحدث مشادات كلامية وتعد بالأيادي بين تاجر المخدرات والراكب ويتدخل فريق العمل ويكشفون حقيقة المقلب.



