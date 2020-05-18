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سائق كريزى تاكسى طلع ديلر مخدرات .. شاهد رد فعل الركاب

الإثنين 18/مايو/2020 - 10:18 ص
كريزى تاكسى
كريزى تاكسى
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ريهام فيكتور
جسد الفنان إبراهيم السمان شخصية "ديلر" مخدرات فى الحلقة 24 من الجزء الثاني من برنامج "كريزي تاكسي" المعروض على قناة الحياة.

حيث يقوم السمان  بتوزيع المخدرات خلال توصيله لأحد الركاب، عن طريق بعض الكلمات السرية بينهما التي يقولها أحد الأشخاص للسائق فيعطيه شريط كنوع من أنواع المخدرات، وهو ما يرعب الركاب ويطلبون منه التوقف عن ذلك.

ومن ثم يهجم عليهم أشخاص آخرون يتاجرون في المخدرات والممنوعات ويتهمون السمان والراكب الموجود معه أنهم تعدوا على منطقته التي يبيع فيها المخدرات .

ويكتمل المقلب باتهام ابراهيم السمان الراكب أنه من يقوم بذلك وليس هو لتحدث مشادات كلامية وتعد بالأيادي بين تاجر المخدرات والراكب ويتدخل فريق العمل ويكشفون حقيقة المقلب.

البرنامج من تقديم إبراهيم السمان، وتدور فكرته حول اصطحاب الزبائن عبر التاكسى الخاص به في شوارع القاهرة والجيزة ليصنع فيهم المقالب طوال الطريق بشكل يثير غضبهم.

ويقدم "السمان" خلال البرنامج العديد من الشخصيات، منها السائق الخليجي، وصاحب الشخصية العملية والإسكندراني وغريب الأطوار.

كما يقدم البرنامج  العديد من الشخصيات الأخرى، فيما ظهر في البرومو وهو يستعين بـ"قرد" لقيادة التاكسي ضمن المقلب، وهو ما أثار ذهول الركاب معه.

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