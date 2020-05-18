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أخبار البلد

غدا ..تسيير رحلة مصر للطيران لـ نقل العالقين بالأردن

الإثنين 18/مايو/2020 - 09:37 ص
مصر للطيران
مصر للطيران
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صدى البلد
أكدت مصادر لـ"صدي البلد"، بالمملكة الأردنية الهاشمية ، أنه من المقرر  تسيير رحلة طيران على شركة مصر للطيران  الساعة 3.15  مساء  غد الثلاثاء  19 مايو الجاري لإعادة أبناء الوطن العالقين في الأردن والمسجل بياناتهم لدى القنصلية المصرية.

يأتي ذلك في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي للحكومة بإعادة جميع المصريين العالقين قبل عيد الفطر المبارك .

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وأضافت المصادر لـ "صدي البلد"، أنه سوف يتم اتخاذ إجراءات الحجر الصحي للعائدين من العالقين لمدة ١٤ يوما ، وذلك بإحدى المدن الجامعية مجانا علي نفقة الدولة ، أو حسب رغبة العائد في قضاء الفترة بأحد  الفنادق المخصصة لذلك علي نفقاتهم الخاصة والتي يتم تحديدها من قبل العائد.

 
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