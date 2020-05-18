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محافظات

توزيع كراتين صندوق تحيا مصر على القرى الأكثر احتياجا بالقليوبية

الإثنين 18/مايو/2020 - 09:39 ص
كراتين صندوق تحيا
كراتين صندوق تحيا مصر
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إبراهيم الهوارى
قامت الاجهزة التنفيذية بمجالس المدن فى محافظة القليوبية بتوزيع كراتين صندوق تحيا مصر ضمن المرحلة الثالثة من مبادرة "نتشارك .. هنعدي الأزمة" لمواجهة تداعيات انتشار فيروس كورونا.

وقال اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية انه يتم توزيع الكراتين على الاسر الاكثر احتياجا واصحاب معاش تكافل وكرامة والعمالة غير المنتظمة وفقا للكشوف المعلنة من مديرية التضامن الاجتماعى. 

واكد المحافظ ان المرحلة الثانية من قوافل الخير تضمنت توزيع عدد 8 الاف كرتونة مواد غذائية و10 طن لحوم و1.5 طن مطهرات حيث سيتم توزيعها على المدن والاحياء خاصة لقري الاكثر احتياجا.

وقد اكد المحافظ على اهمية الدور الذى يقوم به صندوق تحيا مصر خلال هذه الفترة لدعم الجهود التى تبذلها الدولة ومؤسسات المجتمع المدنى والجميعات الاهلية في توفير حياة كريمة للمواطنين .

وكان محافظ القليوبية قد شهد احتفالية المرحلة الثالثة من المبادرة، التي يعتبرها الصندوق أكبر قافلة إنسانية في تاريخه، ويتم تنظيمها بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي و20 مؤسسة مجتمع مدني وطنية

، وأوضح أنها تستهدف الوصول إلى 300 قرية من القرى الأولى بالرعاية على مستوى الجمهورية وفقًا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، في 16 محافظة، هي: أسيوط، وسوهاج، وقنا، وأسوان، والبحيرة، وبني سويف، والمنيا، والفيوم، ومطروح، والأقصر، والغربية، والقليوبية، والوادي الجديد، والشرقية، والدقهلية، والجيزة.
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