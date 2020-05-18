رشدى الشامى: سعيد بردود الأفعال عن دوري في مسلسل الاختيار

قال الفنان رشدى الشامى، القائم بدور الشيخ حسان بمسلسل الاختيار الذى يجسد بطولات الشهيد أحمد المنسي.





وأضاف رشدى الشامي خلال مداخلة هاتفية ببرنامج 8 الصبح، المذاع على قناة دى ام سي، تقديم الإعلامية آية جمال الدين، أنه اعتمد على النص المكتوب فى المسلسل وقام بتقديم الدور كما هو.





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وأشار رشدى الشامى، إلى أن سيناء بها الكثير من أمثال الشيخ حسان البطل، وكشف أن مشهد الوفاة هو أصعب مشهد.





وأعرب رشدى الشامي عن سعادته بردود الأفعال التى جاءت على الدور و المشهد الأخير ولحظة الإعدام من قبل الجماعات الإرهابية.





ولفت رشدى الشامي، إلى أن كواليس مسلسل الاختيار كانت مميزة، وأكد أن الجميع كان يتخذ التدابير الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.





وأكد رشدى الشامي، أنه يقوم بالدور البدوي لأول مرة، وكشف أنه قام بمجهود كبير من أجل تقليد اللهجة البدوية، وأن المسلسل به مصحح لهجة بدوي.