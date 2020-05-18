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توك شو

انتى بطلة.. المصريون يدعمون ممرضة تخلى خطيبها عنها بسبب عملها..فيديو

الإثنين 18/مايو/2020 - 10:28 ص
ورطة إنسانية
ورطة إنسانية
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آيات أحمد
تناولت الحلقة الرابعة والعشرون من برنامج «ورطة إنسانية»، الذي يُعرض على فضائية «dmc»، في موسمه الثالث، مشهدا تمثيليا لسيدة تطلب مساعدة المواطنين لها.

وأوضحت الفتاة أنها ممرضة وخطيبها يريد التخلى عنها لأنه يخاف منها، قائلة " احنا بقالنا 3 سنين مخطوبين وبنحب بعض، ودلوقتى عايز يسيبني عشان خايف أحسن أعديه، ممكن تقوله حاجة".

 جاءت ردود أفعال المواطنين مختلفة " حيث قال لها البعض " اللى ما يبقاش عليكى ما تبقيش عليه، وقال لها آخر الإصابة بفيروس كورونا ليست سبة ولا عار".

وتابع المواطنون ردود أفعالهم المختلفة قائلين " المفروض يبقى عندك إيمان أكتر من كدة العدوى دى من عند ربنا، والممرضين شايلين هم وقرف احنا ما نقدرش نشيله.

وقالت إحدى الفتيات لها " سيبيه انتى بطلة من غير حاجة كفاية شغلك فى التمريض ودورك، ولو مش مقدر مجهودك فثوابك عند ربنا".
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