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فن

في ذكرى ميلاده .. تعرف على عدد زيجات عبده الحامولي

الإثنين 18/مايو/2020 - 11:17 ص
صدى البلد
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شيرى نبيل
تحل اليوم ذكرى ميلاد المطرب عبده الحامولي الذي قدم لنا عددا من أروع الأغاني التى تعد من كلاسيكيات الطرب الأصيل، ولكن عبده الحامولى عاش حياة صعبة خاصة أنه تزوج خمس مرات.

وكان الحب الحقيقى الذى عاشه عبده الحامولى مع المطربة ألمظ، حيث بدأت العلاقة على شكل منافسة شرسة وحاربته فى صناعة الغناء.

 لكن الحامولى فى النهاية انتصر، لما له من قوة تأثيره فى نفوس سامعيه، وأن الاثنين كان يجمعهما تخت غنائى واحد فى زمن الخديو إسماعيل، فوقع الحامولى فى حب ألمظ.

لكن ألمظ لم تكن زوجة عبده الوحيدة، بل إنها كانت الثانية، حيث تزوج الأولى من ابنة المعلم شعبان القانونجى من طنطا.

وتزوج مرة ثالثة بامرأة من قسم الخليفة أنجبت له نجله محمود، والرابعة رزق منها بنات فقط، منهم زينب، أما الأخيرة فهى سيدة تركية اسمها جولنا هانم، أنجبت له محمد الذى كان فى الرابعة من عمره حين توفى عبد الحامولى".

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