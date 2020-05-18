في ذكرى ميلاده .. تعرف على عدد زيجات عبده الحامولي

مع المطربة ألمظ، حيث بدأت العلاقة على شكل منافسة شرسة وحاربته فى صناعة الغناء.

لكن ألمظ لم تكن زوجة عبده الوحيدة، بل إنها كانت الثانية، حيث تزوج الأولى من ابنة المعلم شعبان القانونجى من طنطا.





وتزوج مرة ثالثة بامرأة من قسم الخليفة أنجبت له نجله محمود، والرابعة رزق منها بنات فقط، منهم زينب، أما الأخيرة فهى سيدة تركية اسمها جولنا هانم، أنجبت له محمد الذى كان فى الرابعة من عمره حين توفى عبد الحامولى".



