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محافظات

أصيب بكورونا وسقط من الرابع.. محافظ القليوبية يعزى أسرة عضو المكتب الفني

الإثنين 18/مايو/2020 - 11:11 ص
محمد حسن عضو المكتب
محمد حسن عضو المكتب الفني لمكتب نائب محافظ القليوبية
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إبراهيم الهوارى
تقدم عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية باسمه وباسم القيادات التنفيذية والعاملين بالمحافظة بخالص العزاء والمواساة لأسرة المرحوم محمد حسن، عضو المكتب الفني لمكتب نائب المحافظ، الذي وافته المنية أمس، داعيًا الله سبحانه وتعالى أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته وان يلهم ذويه الصبر والسلوان.

وكان عضو المكتب الفني لنائب محافظ القليوبية قد أصيب بفيروس كورونا ولقى مصرعه اثر سقوطه من شرفة منزله.

وكان آخر ماقاله الفقيد على صفحته على موقع التواصل الاجتماعي رسالة مؤثرة لأهالي شبرا الخيمة.

وتابع : "إلى أهلي في شبرا الخيمة حافظوا علي نفسكم اكتر شوية، يا رب محدش يشوف عزيز عليه بيركب عربية الإسعاف علشان يروح يتعزل بعيد عن بيته وأهله وأسرته، بس الكلام دا ليه ضريبة بس أسهل من المنظر دا ما تنزلش إلا للضرورة وبس".

وكانت الأجهزة الأمنية بالقليوبية تلقت بلاغًا بسقوط شخص مصاب بكورونا من شرفة منزله بدائرة قسم ثان شبرا الخيمة وانتقلت الأجهزة الأمنية.

وتبين أن الجثة لشخص يدعي م ح  عضو بمكتب نائبة محافظ القليوبية، وأعلنت إيجابية إصابته بكورونا وكان في فترة عزل للعلاج، إلا أنه سقط فجأة من شرفة منزله بالدور الرابع بشبرا خلال حديثه بالهاتف.

وبسؤال أشقائه أكدوا أنه كان يتحدث في الهاتف بسبب سوء الشبكة فاختل توازنه وسقط في الشارع ليلقى مصرعه خلال نقله للمستشفى، مشيرين إلى أنه كان في مرحلة العلاج من فيروس كورونا الذي أصابه وظهرت نتائج تحاليله أمس بإيجابية الحالة، وكان من المقرر أن يتلقى العلاج في أحد مستشفيات العزل.
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