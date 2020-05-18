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أخبار العالم

حقيقة طلب صندوق الاستثمار السعودي قرض مالي بضمان الاستثمار

الإثنين 18/مايو/2020 - 12:55 م
ارشيفية
ارشيفية
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عبدالله قدري
نفت السلطات السعودية طلب صندوق الاستثمارات قرض مالي بضمان استثماره في صندوق رؤية سوفت بنك.

ونقلت وكالة بلومبيرج عن الصندوق "أنه يمتلك سيولة كافية، وتعتمد استراتيجية مصادر تمويل أعمال الصندوق واستثماراته - كما هو منصوص عليها في برنامج صندوق الاستثمارات العامة - على أربعة موارد أساسية".

وأوضحت أن هذه الموارد هي: الأموال التي تضخها الدولة في الصندوق، والأصول المملوكة للحكومة التي يتم تحويل ملكيتها إلى الصندوق، والقروض وأدوات الدين، إلى جانب العوائد المستبقاة من الاستثمارات.

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من جهتها، قالت وكالة بلومبيرج إن الصندوق يعمل على استغلال مصادر تمويله بالنهج الذي يمكنه من اقتناص الفرص الاستثمارية الجذابة بهدف تحقيق عوائد استثمارية كبيرة على المدى الطويل، والمساهمة في عملية التحول الاقتصادي وتنويع مصادر الدخل للمملكة.

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