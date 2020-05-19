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محافظات

بسبب كورونا.. الكلاب جوعى بطور سيناء وقرية سياحية تنقذهم من الموت

الثلاثاء 19/مايو/2020 - 10:01 ص
الكلاب الضالة
الكلاب الضالة
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ايمن محمد

تتعرض الكلاب الضالة على شواطئ طور سيناء للموت جوعا، بسبب عدم وجود طعام لهم بسبب حظر التجول، الذي كان من ضمن الإجراءات الوقائية ضد فيروس كورونا وعدم ذهاب المواطنين الشواطئ وإلقاء بقايا الطعام للكلاب الضالة.


وقد قامت قرية موسى باي السياحية بطور سيناء بإنقاذ كلب من الموت جوعا واطعموه وأطلقوا عليه اسم سيد  كان يبحث عن طعام على الشاطئ دون جدوى.


وطالب أهالي طور سيناء بعدم ترك الكلاب الضالة بدون طعام والتطوع بإلقاء بقايا الأكل لهم، وخاصة الكلاب الموجودة على الشواطئ وأطراف المدينة.


ودعا الشيخ رمضان رويبض جمعيات الرفق بالحيوان، برعاية تلك الكلاب وتقديم الطعام لها، مشيرا الى أنه يوجد عدد من الكلاب الضالة في موقع الشركة التي نفذت الطريق الجديد "شرم الشيخ - النفق" والمسافرين  يقدمون لهم المياه.


وحذر أيمن زارع من انتشار الكلاب الضالة في مدينة طور سيناء، وعدم وجود من يقدم طعام لها وبقايا أكل قد تتحول الافتراس سواء أغنام أو أطفال.


وقالت عبير نايل موجه بالتربية والتعليم إنه يجب أن نضع بقايا الطعام في كيس بمفرده ويكون بجانب صندوق القمامة للكلاب والقطط الجوعي.

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