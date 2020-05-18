تعافي 4 حالات وخروجهم من مستشفى العزل ببني سويف

اعلن مستشفى العزل بالمدينة الجامعية ببني سويف، اليوم الاثنين، فى تصريحات صحفية عن تعافي وخروج 4 حالات جديدة من المستشفى منهم ثلاث حالات من محافظة الفيوم وحالة واحدة من محافظة بنى سويف، تحولت نتيجة العينة الخاصة بهم من ايجابية إلى سلبية، لترتفع اعداد الحالات التي تعافت داخل المستشفى إلى 28 حالة.





من ناحية أخرى ، أظهرت نتائج تحاليل الدفعة الأولى من الاطقم الطبية التى عملت بمستشفى العزل بالمدينة الجامعية بمحافظة بنى سويف سلبية عيناتهم وعدم رصد اى حالة إيجابية من الدفعة الأولى بين الاطقم الطبية التى عملت بالمستشفى.





من جانبه وجه الدكتور محمد يوسف عبد الخالق وكيل وزارة الصحة ببني سويف، الشكر للفريق الطبي بعزل المدينة الجامعية الذي يعمل كمستشفى لعزل الحالات المستقرة، بقيادة الدكتور محمود حسين وجميع الأطباء والتمريض وفرق العمل على جهودهم لتقديم خدمة طبية جيدة.





من جانبه هنأ الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف المتعافين من الفيروس من أبناء المحافظة وكل المصريين، متمنيا لهم دوام الصحة والعافية، وأن يعم الخير على جموع الشعب المصري، وداعيًا المولى عز وجل أن يحفظ مصرنا شعبا وقيادة، وأن نعبر من هذه المحنة أقوياء ومنتصرين ويد واحدة في مجابهة الأزمات.



