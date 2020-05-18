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تعليم

جامعة طنطا تواصل التطهير اليومي لمواجه انتشار كورونا

الإثنين 18/مايو/2020 - 12:04 م
رئيس جامعة طنطا
رئيس جامعة طنطا
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أحمد على

أكد الدكتور مجدي سبع رئيس جامعة طنطا، استمرار عمليات التطهير اليومي لمقر الإدارة العامة للجامعة، وذلك في ضوء خطة الجامعة للحد من انتشار فيروس كورونا، موضحا أن الجامعة تتخذ كل التدابير والإجراءات الاحترازية والوقائية للحفاظ على الصحة العامة للعاملين.


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من جانبه، أشار الدكتور عماد عتمان نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، إلى أن الجامعة تحرص على عمليات التطهير والتعقيم المستمر بمختلف منشآتها التي تشمل المستشفيات والكليات والوحدات والمراكز الخاصة لتوفير الحماية والوقاية للعاملين والمرضى المترددين على مستشفياتها والاطقم الطبية وهيئة التمريض.

جامعة طنطا تواصل التطهير اليومي لمواجه انتشار كورونا
جامعة طنطا تواصل التطهير اليومي لمواجه انتشار كورونا
جامعة طنطا تواصل التطهير اليومي لمواجه انتشار كورونا
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