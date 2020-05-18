العظمى 43 درجة.. طقس الغد شديد الحرارة على القاهرة.. وأمطار خفيفة على الصعيد

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، أن حالة الطقس غدا الثلاثاء، شديدة الحرارة على الوجه البحري والقاهرة خلال ساعات النهار، لطيفة خلال ساعات الليل، والرياح نشطة.
ويكون الطقس، على السواحل الشمالية ما بين الحار والمائل للحرارة نهارا لطيف ليلا، والرياح معتدلة تنشط أحيانا، بينما يظل حار على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، يكون معتدل ليلا، يصاحبه أمطار خفيفة إلى متوسطة تكون رعدية أحيانا على بعض المناطق والرياح معتدلة.
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وتكون حالة الطقس شديدة الحرارة على محافظات الصعيد نهارا، معتدلة ليلا، يصاحبها أمطار خفيفة إلى متوسطة تكون رعدية أحيانا على بعض المناطق والرياح معتدلة.
وتسجل درجات الحرارة غدا، على القاهرة والوجه البحري 42 للعظمى والصغرى 25، وعلى السواحل الشمالية 38 للعظمى والصغرى 23، وعلى جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر38 للعظى و26 للصغرى، وعلى شمال الصعيد 43 للعظمى والصغرى 29، وعلى جنوب الصعيد 44 للعظمى والصغرى 30.