AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

العظمى 43 درجة.. طقس الغد شديد الحرارة على القاهرة.. وأمطار خفيفة على الصعيد

الإثنين 18/مايو/2020 - 12:06 م
الطقس على القاهرة
الطقس على القاهرة
Advertisements
نورهان خفاجي
أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، أن حالة الطقس غدا الثلاثاء، شديدة الحرارة على الوجه البحري والقاهرة خلال ساعات النهار، لطيفة خلال ساعات الليل، والرياح نشطة.

ويكون الطقس، على السواحل الشمالية ما بين الحار والمائل للحرارة نهارا لطيف ليلا، والرياح معتدلة تنشط أحيانا، بينما يظل حار على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، يكون معتدل ليلا، يصاحبه أمطار خفيفة إلى متوسطة تكون رعدية أحيانا على بعض المناطق والرياح معتدلة.

اقرأ أيضا:

وتكون حالة الطقس شديدة الحرارة على محافظات الصعيد نهارا، معتدلة ليلا، يصاحبها أمطار خفيفة إلى متوسطة تكون رعدية أحيانا على بعض المناطق والرياح معتدلة.

وتسجل درجات الحرارة غدا، على القاهرة والوجه البحري 42 للعظمى والصغرى 25، وعلى السواحل الشمالية 38 للعظمى والصغرى 23، وعلى جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر38 للعظى و26 للصغرى، وعلى شمال الصعيد 43 للعظمى والصغرى 29، وعلى جنوب الصعيد 44 للعظمى والصغرى 30.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الأرصاد: أمطار على سواحل البلاد غدا.. والطقس شديد البرودة ليلا

الطقس غدا فى مصر.. ارتفاع طفيف في درجات الحرارة وأمطار بعدة مناطق

الأرصاد: ارتفاع في درجات الحرارة وأمطار خفيفة بعدة مناطق غدا

الأرصاد: طقس الغد معتدل يصاحبه أمطار خفيفة بعدة مناطق.. والقاهرة تسجل 29

الأرصاد: طقس غدٍ شديد الحرارة يصاحبه شبورة.. والعظمى 39 درجة

الأرصاد: طقس الجمعة شديد الحرارة يصاحبه أمطار خفيفة.. والعظمى بالقاهرة 36

ترشيحاتنا

أجمل أدعية ليلة القدر داوم عليها فى العشر الأواخر

كيف ستعود الحياة لطبيعتها بعد عيد الفطر.. متحدث النواب يجيب| فيديو

هل عقد القران ممنوع خلال فترة عيد الفطر؟.. نقيب المأذونين يرد

ارتفاع غير مسبوق.. أسعار الذهب اليوم الاثنين 17-5-2020

وداعًا لـ الإزعاج..طريقة حظر رسائل البريد الإلكتروني على Gmail

بسبب فيديو على فيسبوك.. باكستاني يقتل ابنته وأخ يقتل شقيقته

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. لحظة خطف طفلة في وضح النهار على يد جارتها

بالكاجوال.. شاهد إسراء عبد الفتاح في أحدث ظهور مع طفلتها

مصادفة فريدة.. ولادة طفلة في نفس تاريخ ميلاد والدتها وشقيقتها وذات المستشفى..شاهد