الطب البيطري في القليوبية: 744 مربيا استفادوا من مشروع البتلو

قالت الدكتورة أمل العسيلي، مدير الطب البيطرى بالقليوبية، إن المشروع القومي لإحياء البتلو يعتبر من المشاريع الخدمية التي تقدمها الدولة للفلاح و المربي المصر ي.





وأضافت "العسيلي" خلال لقاء خاص ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع عبر فضائية " الأولى "، أن القليوبية هي المحافظة الثانية على مستوى الجمهورية المستفيدة من القيمة الخاصة بالقروض لمشروع البتلو، حيث استفادت منه بـ 74 مليون جنيه.





وتابعت أن عدد المستفيدين من القروض لهذا المشروع هو 744 مربيًا ، لافتة إلى أن عدد الحيوانات التابعة لهذا المشروع 5300 حيوان.





وأفادت بأن المحافظة تقدم للمربي كل ما يتناسب مع توجيهات القيادة السياسية وتعليمات وزارة الزراعة ، متابعةً أن مديرية الزراعة والطب البيطري مع البنك الزراعي يقدم خدمات لعدد من المربين هناك.





وأشارت إلى أن المربي يستفيد من مشروع إحياء البتلو يأخذ على كل رأس حيوان 20 ألف ثمنها، وذكرت أن الطب البيطرى يقدم خدمات للعناية الفنية للمشروع ورفع النواحي الوقائية.