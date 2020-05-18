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تعليم

طلاب التعليم الفني يتوافدون إلى مدارس القاهرة لتسليم المشروعات التطبيقية..شاهد

الإثنين 18/مايو/2020 - 12:17 م
تسليم المشروعات التطبيقية
تسليم المشروعات التطبيقية
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ياســــمين بدوي
يتوافد الان على مدارس التعليم الفني ، طلاب صفوف النقل بالمدارس الفنية ، لـ تسليم المشروعات التطبيقية التي سيتم على اساسها تقييمهم في نهاية الفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي الحالي 2019/2020 بدلا من الامتحانات التقليدية .

وفي هذا التقرير ينشر موقع صدى البلد صورا ترصد اجواء تسليم المشروعات التطبيقية الخاصة بتقييم طلاب التعليم الفني ، في كل من : مدرسة السلام التجارية بنات ، ومدرسة السادات الصناعية بنين ، ومدرسة القاهرة للنسيج التابعة لإدارة الساحل التعليمية بمحافظة القاهرة.

وقد لوحظ في اجواء تسليم المشروعات التطبيقية في المدارس المذكورة، الالتزام بالإجراءات الاحترازية المطلوبة لمنع انتشار فيروس كورونا أثناء عملية التسليم ، حيث تم ارتداء الكمامة و الجوانتي مع الاهتمام باستخدام المطهرات والالتزام بالمسافات المطلوبة للتباعد الاجتماعي اللازم لعدم انتشار أي عدوى.

وحددت الوزارة شروط تقديم البحوث التطبيقية، وهي:

1- يقدم كل طالب (حتى لو كان قد قام بإنجاز البحث فى مجموعة عمل) بنسختين من البحث أصل مكتوب بخط اليد وليس على الكمبيوتر ولا تصوير + صورة من البحث فى مظروف مفتوح بالإضافة إلى أى مرفقات تخص البحث التطبيقي كاسطوانة مدمجة أو رسوم على ورق.

2- تتسلم المدرسة نسخة البحث التطبيقى الأصل المكتوبة بخط اليد وتقوم المدرسة بختم نسخة البحث المصورة للطالب والتنبيه عليه بالاحتفاظ بها للحضور بها عند أداء الاختبارات العملية فى بداية العام الدراسى الجديد وتعد هى الدليل على تقديمه البحث للمدرسة.

ومن المقرر أن تستمر عملية تسليم المشروعات التطبيقية الخاصة بطلاب مدارس التعليم الفني من اليوم وحتى يوم الخميس الموافق 4 يونيو 2020.

وفيما يلي ينشر موقع صدى البلد صورا من داخل مدارس التعليم الفني ترصد أجواء أول يوم في تسليم المشروعات التطبيقية الخاصة بطلاب التعليم الفني.
طلاب التعليم الفني يتوافدون إلى مدارس القاهرة لتسليم المشروعات التطبيقية..شاهد
طلاب التعليم الفني يتوافدون إلى مدارس القاهرة لتسليم المشروعات التطبيقية..شاهد
طلاب التعليم الفني يتوافدون إلى مدارس القاهرة لتسليم المشروعات التطبيقية..شاهد
طلاب التعليم الفني يتوافدون إلى مدارس القاهرة لتسليم المشروعات التطبيقية..شاهد
طلاب التعليم الفني يتوافدون إلى مدارس القاهرة لتسليم المشروعات التطبيقية..شاهد
طلاب التعليم الفني يتوافدون إلى مدارس القاهرة لتسليم المشروعات التطبيقية..شاهد
طلاب التعليم الفني يتوافدون إلى مدارس القاهرة لتسليم المشروعات التطبيقية..شاهد
طلاب التعليم الفني يتوافدون إلى مدارس القاهرة لتسليم المشروعات التطبيقية..شاهد
طلاب التعليم الفني يتوافدون إلى مدارس القاهرة لتسليم المشروعات التطبيقية..شاهد
طلاب التعليم الفني يتوافدون إلى مدارس القاهرة لتسليم المشروعات التطبيقية..شاهد
طلاب التعليم الفني يتوافدون إلى مدارس القاهرة لتسليم المشروعات التطبيقية..شاهد
طلاب التعليم الفني يتوافدون إلى مدارس القاهرة لتسليم المشروعات التطبيقية..شاهد
طلاب التعليم الفني يتوافدون إلى مدارس القاهرة لتسليم المشروعات التطبيقية..شاهد
طلاب التعليم الفني يتوافدون إلى مدارس القاهرة لتسليم المشروعات التطبيقية..شاهد
طلاب التعليم الفني يتوافدون إلى مدارس القاهرة لتسليم المشروعات التطبيقية..شاهد
طلاب التعليم الفني يتوافدون إلى مدارس القاهرة لتسليم المشروعات التطبيقية..شاهد
طلاب التعليم الفني يتوافدون إلى مدارس القاهرة لتسليم المشروعات التطبيقية..شاهد
طلاب التعليم الفني يتوافدون إلى مدارس القاهرة لتسليم المشروعات التطبيقية..شاهد
طلاب التعليم الفني يتوافدون إلى مدارس القاهرة لتسليم المشروعات التطبيقية..شاهد
طلاب التعليم الفني يتوافدون إلى مدارس القاهرة لتسليم المشروعات التطبيقية..شاهد
طلاب التعليم الفني يتوافدون إلى مدارس القاهرة لتسليم المشروعات التطبيقية..شاهد
طلاب التعليم الفني يتوافدون إلى مدارس القاهرة لتسليم المشروعات التطبيقية..شاهد
طلاب التعليم الفني يتوافدون إلى مدارس القاهرة لتسليم المشروعات التطبيقية..شاهد
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