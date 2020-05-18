طلاب التعليم الفني يتوافدون إلى مدارس القاهرة لتسليم المشروعات التطبيقية..شاهد

وحددت الوزارة شروط تقديم البحوث التطبيقية، وهي:





1- يقدم كل طالب (حتى لو كان قد قام بإنجاز البحث فى مجموعة عمل) بنسختين من البحث أصل مكتوب بخط اليد وليس على الكمبيوتر ولا تصوير + صورة من البحث فى مظروف مفتوح بالإضافة إلى أى مرفقات تخص البحث التطبيقي كاسطوانة مدمجة أو رسوم على ورق.





2- تتسلم المدرسة نسخة البحث التطبيقى الأصل المكتوبة بخط اليد وتقوم المدرسة بختم نسخة البحث المصورة للطالب والتنبيه عليه بالاحتفاظ بها للحضور بها عند أداء الاختبارات العملية فى بداية العام الدراسى الجديد وتعد هى الدليل على تقديمه البحث للمدرسة.





ومن المقرر أن تستمر عملية تسليم المشروعات التطبيقية الخاصة بطلاب مدارس التعليم الفني من اليوم وحتى يوم الخميس الموافق 4 يونيو 2020.

