طلاب التعليم الفني يتوافدون إلى مدارس القاهرة لتسليم المشروعات التطبيقية..شاهد

يتوافد الان على مدارس التعليم الفني ، طلاب صفوف النقل بالمدارس الفنية ، لـ تسليم المشروعات التطبيقية التي سيتم على اساسها تقييمهم في نهاية الفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي الحالي 2019/2020 بدلا من الامتحانات التقليدية .
وفي هذا التقرير ينشر موقع صدى البلد صورا ترصد اجواء تسليم المشروعات التطبيقية الخاصة بتقييم طلاب التعليم الفني ، في كل من : مدرسة السلام التجارية بنات ، ومدرسة السادات الصناعية بنين ، ومدرسة القاهرة للنسيج التابعة لإدارة الساحل التعليمية بمحافظة القاهرة.
وقد لوحظ في اجواء تسليم المشروعات التطبيقية في المدارس المذكورة، الالتزام بالإجراءات الاحترازية المطلوبة لمنع انتشار فيروس كورونا أثناء عملية التسليم ، حيث تم ارتداء الكمامة و الجوانتي مع الاهتمام باستخدام المطهرات والالتزام بالمسافات المطلوبة للتباعد الاجتماعي اللازم لعدم انتشار أي عدوى.