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محافظات

توريد 180 ألف طن قمح لصوامع وشون الدقهلية

الإثنين 18/مايو/2020 - 12:26 م
محصول القمح
محصول القمح
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همت الحسينى
انتظمت اليوم ، عمليات توريد القمح إلى صوامع وشون محافظة الدقهلية البالغ عددها 20 شونة و43 صومعة و5 هناجر جاهزون لاستقبال القمح يوميا من الموردين  والموردة حتى صباح اليوم إلى 180 ألف طن بالصوامع والشون التابعة للبنك الزراعى المصرى وشركة مطاحن شرق الدلتا والشركة المصرية القابضة منذ بدء التوريد في منتصف الشهر ابريل الماضى.

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وأكد المهندس فوزى الحضرى وكيل وزارة الزراعة بالدقهلية أن الكمية الموردة هذا العام قد تصل إلى 225 ألف طن حيث إن المساحة المنزرعة بالقمح هذا العام بلغت 263 ألفا و323 فدانا.

يذكر ان الدكتور ايمن مختار محافظ الدقهلية قد أصدر قرارا بتشكيل لجنة للإعداد والتجهيز لتوريد محصول القمح موسم 2020 برئاسة منال الغندور السكرتير العام المساعد.

 وتضم في عضويتها وكلاء وزارات الزراعة والتموين ومسئولى المطاحن والرقابة على الصادرات والواردات وصيانه الحبوب والرقابه التموينية وبنك الإئتمان الزراعى والسلامه والصحة المهنية للقيام باتخاذ كافه الاستعدادات اللازمه لإستقبال محصول القمح

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