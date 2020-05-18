روسيا: نجحنا في الحد من زيادة أعداد مصابي كورونا وتخفيف العزل خلال أيام

واعتبرت السلطات الروسية أمس الأحد أن عدد الإصابات بفيروس كورونا في البلاد قد بدأ بالاستقرار، بعد تسجيلها 9709 إصابات جديدة بالوباء خلال 24 ساعة.





وروسيا البلد الثاني في عدد الإصابات اليومية في العالم بعد الولايات المتحدة التي سجلت بالمجمل أكثر من 280 ألف إصابة. وهذه ثالث مرة خلال أسبوع تسجل روسيا أقل من 10 آلاف إصابة خلال يوم واحد.





سجلت روسيا 9709 إصابات جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة، وفق السلطات الصحية التي أعلنت أمس الأحد أن عدد الإصابات بدأ بالاستقرار في البلاد.

وللمرة الثالثة خلال أسبوع لم تبلغ الإصابات عتبة الـ10 آلاف. وفي هذا السياق، أشادت هيئة الرقابة الصحية وحماية المستهلك "بمستوى الاستقرار الذي يتوق إليه الجميع".

وروسيا، التي تبدأ الأسبوع المقبل تخفيفا حذرا للعزل بعد شهر ونصف من التدابير الصارمة، هي ثاني بلد أكثر تضررا جراء الوباء في العالم بعد الولايات المتحدة، من حيث عدد الإصابات مع إجمالي 281 ألفا و752 إصابة مسجلة.





