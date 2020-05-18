AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

روسيا: نجحنا في الحد من زيادة أعداد مصابي كورونا وتخفيف العزل خلال أيام

الإثنين 18/مايو/2020 - 12:37 م
ميخائيل ميشوستين،
ميخائيل ميشوستين، رئيس الوزراء الروسي
Advertisements
فرح علاء الخولي
أعلن ميخائيل ميشوستين، رئيس الوزراء الروسي، أن الحكومة الروسية نجحت في الحد من ازدياد عدد الإصابات بوباء كورونا بالبلاد

 أفادت بذلك فضائية "اكسترا نيوز"، منذ قليل في خبر عاجل، وسنوافيكم بالتفاصيل فور ورودها.

واعتبرت السلطات الروسية أمس الأحد أن عدد الإصابات بفيروس كورونا في البلاد قد بدأ بالاستقرار، بعد تسجيلها 9709 إصابات جديدة بالوباء خلال 24 ساعة. 

وروسيا البلد الثاني في عدد الإصابات اليومية في العالم بعد الولايات المتحدة التي سجلت بالمجمل أكثر من 280 ألف إصابة. وهذه ثالث مرة خلال أسبوع تسجل روسيا أقل من 10 آلاف إصابة خلال يوم واحد.

سجلت روسيا 9709 إصابات جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة، وفق السلطات الصحية التي أعلنت أمس الأحد أن عدد الإصابات بدأ بالاستقرار في البلاد.

وللمرة الثالثة خلال أسبوع لم تبلغ الإصابات عتبة الـ10 آلاف. وفي هذا السياق، أشادت هيئة الرقابة الصحية وحماية المستهلك "بمستوى الاستقرار الذي يتوق إليه الجميع".

وروسيا، التي تبدأ الأسبوع المقبل تخفيفا حذرا للعزل بعد شهر ونصف من التدابير الصارمة، هي ثاني بلد أكثر تضررا جراء الوباء في العالم بعد الولايات المتحدة، من حيث عدد الإصابات مع إجمالي 281 ألفا و752 إصابة مسجلة.




Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الإمارات تكتشف 14 إصابة جديدة بـ كورونا من مختلف الجنسيات

بسبب كورونا.. روسيا تغلق حدودها البرية مع بولندا والنرويج

إسبانيا تعلن ارتفاع وفيات فيروس كورونا إلى 491 حالة

العراق يعلن تعليق الرحلات داخليا وخارجيا لمواجهة كورونا

تأجيل مسابقة كوبا أمريكا لكرة القدم بسبب كورونا

روسيا تسجل أكبر حصيلة يومية في الإصابة بـ كورونا

ترشيحاتنا

موعد آذان المغرب اليوم 25 رمضان والمأثور عن النبي عند الإفطار

هل عقد القران ممنوع خلال فترة عيد الفطر؟.. نقيب المأذونين يرد

بعد تعرضه لحالة إغماء.. تطورات الحالة الصحية لـ ياسر جلال

الحماية المدنية تسيطر على حريق نشب أعلى عقار بباب الشعرية.. صور

احترس.. كاوتش السيارة قنبلة موقوتة في الصيف

نجوم الأهلي والزمالك يشاركون في مباراة "خماسي" مع أمير عبد الحميد

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. لحظة خطف طفلة في وضح النهار على يد جارتها

بالكاجوال.. شاهد إسراء عبد الفتاح في أحدث ظهور مع طفلتها

مصادفة فريدة.. ولادة طفلة في نفس تاريخ ميلاد والدتها وشقيقتها وذات المستشفى..شاهد