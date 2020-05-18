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رياضة

خاص.. حسين موسى يحكي طقوسه في رمضان وأفضل مباراة أدارها في الشهر الكريم .. فيديو

الإثنين 18/مايو/2020 - 03:24 م
صدى البلد
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نانسي ابراهيم

يري الحكم الدولي السابق حسين علي موسي أن شهر رمضان هذا العام مختلف عن أي عام آخر، حيث لا توجد صلاة في المساجد ولا شعور بروحانيات هذا الشهر العظيم.

وقال الحكم الدولي السابق حسين علي موسي في تصريحات خاصة لـ "صدي البلد" : "شهر رمضان هذا العام مختلف كثيرا عن أي عام مضي، فمعظم أوقاتنا نقضيها في البيت ولا نخرج ولا نصلي في المساجد لأنها مغلقة منذ فترة، فيروس كورونا عقاب من الله علي كل دول العالم لأننا نسينا ربنا".

واستكمل الحكم السابق تصريحاته الخاصة : " أتمني من الله أن يرفع عن الوباء والبلاء، وأن تعود الحياة لطبيعتها المعتادة وبإذن الله هذا سيحدث قريبا".

وعند سؤال الحكم حسين علي موسي عن أفضل مباراة أدارها في شهر رمضان ولم ينساها قال : "اتذكر مباراة منتخب زامبيا ومنتخب مدغشقر في تصفيات كأس العالم، حيث كانت مباراة لا تنسي واتذكر كل تفصيلة بها، حيث كان منتخب زامبيا يحتاج للفوز في هذه المباراة لاستكمال مشواره في التصفيات فالخسارة أو التعادل ترشح منتخب مدغشقر، وكانت الأجواء صعبة ودرجة الحرارة مرتفعة والرطوبة عالية، وكنت انا وطاقم التحكيم صلاح عبد العظيم وأستاذي قادر عبد العظيم ونجيب علي صائمين ورفضنا أن نفطر".
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