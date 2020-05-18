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أخبار البلد

دورات أونلاين بالقومي للمرأة لتعليم النساء كيفية الاستفادة من مواقع التواصل

الإثنين 18/مايو/2020 - 01:51 م
صدى البلد
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أمل مجدى
عقدت لجنة المشاركة السياسية بالمجلس القومي للمرأة إجتماعها الدورى برئاسة سناء السعيد مقررة اللجنة وعضوة المجلس ، وبمشاركة عددًا من أعضاء اللجنة ، وذلك عبر تقنية زووم أونلاين .

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أشادت سناء السعيد بجهود الحكومة المصرية ومنظمات المجتمع المدني خلال مواجهة وباء  فيروس كورونا المستجد الذى ضرب العالم أجمع ، والتأكيد على دور الإعلام المرئي والمسموع في توصيل رسائل التوعية للوقاية من الإصابة بهذا الفيروس خاصة أن هناك فئات من المجتمع المصري التي لاتستطيع التواصل من خلال وسائل التواصل الاجتماعي.

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كما تضمن الإجتماع مناقشة مواصلة عمل وأهداف اللجنة خاصة في ظل هذه الظروف العالمية الصعبة من خلال تنظيم دورات تدريبية أون لاين للتوعية السياسية بشكل عام و تدريب وتعليم السيدات كيفية انشاء صفحات خاصة بهن على مواقع التواصل الإجتماعي للوصول إلى الناخبين بدوائرهن ، وتدريب المرشحين على كيفية توجيه الرسائل الإنتخابية . 
دورات أونلاين بالقومي للمرأة لتعليم النساء كيفية الاستفادة من مواقع التواصل
دورات أونلاين بالقومي للمرأة لتعليم النساء كيفية الاستفادة من مواقع التواصل
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