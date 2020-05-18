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وزير التموين: المخابز تعمل خلال أيام العيد.. والمجمعات الإستهلاكية مفتوحة ثانى يوم

الإثنين 18/مايو/2020 - 01:56 م
لدكتور على المصيلحى،
لدكتور على المصيلحى، وزير التموين
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هاجر إبراهيم
قال الدكتور على المصيلحى، وزير التموين إن المخابز ستستمر بالعمل فى أيام عيد الفطر عدا مجموعة المخابز التى سوف تعلن المديرية أنها أجازة، حيث أنها لا تزيد عن 30% من المخابز العاملة.

وأضاف "المصيلحى" خلال حواره عبر فضائية "تن"، أن كل المخابز التى تريد أخذ أجازة أيام عيد الفطر عليها إبلاغ المديرية التموين، موضحا أنه حتى يتم عمل تلك المخابز سيتم صرف حصص أيام العيد من هذا الأسبوع، بحيث يكون للمخبز إضافة لرصيد الإحتياطى الذى لديه.

وأشار إلى أنه سيتم صرف للمخابز والمطاحن بضعف الكمية خلال الثلاث أيام القادمة حتى يمكن تعويض أيام العيد، متابعا أن المطاحن ستكون أجازة ولكن سيتم تشغيلها دوريتين قبل عيد الفطر، وهم الجمعة والسبت والأحد بعيدا عن أيام العيد.

وتابع أنه يتم القيام بعمليات تطهير وتنظيف للمطاحن بشكل دورى ومستمر للإستعداد لدخول الموسم العادى، مضيفا إلى أنه عدا أول يوم العيد كل المجمعات الإستهلاكية ستكون مفتوحة ثانى أيام العيد.

وأفاد أن السلع الغذائية والمخابز وجميع منافذ اللحوم والخضروات لا تخضع للحظر، ولكن الهدف من الحظر كان التقليل من التجمعات، حيث أنه سيتم فتح وتشغيل المخابز طوال اليوم مثل الأيام الطبيعية.

وأكد أن خدمات التموين سيتم فتحها من الساعة السابعة صباحا وحتى السابعة مساءا، مهنئا المصريون بقدوم عيد الفطر، ولفت الى وجود لجان متابعة لجميع الشركات والمديريات التابعة لوزارة التموين وإستمرار حالة الطوارئ بها حتى تكون جاهزة لأى أمر يحدث وإستمرار توفير الأمن الغذائى.

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