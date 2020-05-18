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حوادث

ارتكبو ١٢ واقعة.. ٣ سيدات وراء سرقة المترددين على مولات أكتوبر

الإثنين 18/مايو/2020 - 02:03 م
صدى البلد
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مصطفى الرماح
تمكنت الأجهزة الامنية من ضبط عناصر تشكيل عصابى بالجيزة تخصص نشاطه الإجرامى فى إرتكاب حوادث النشل.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث الجيزة بمشاركة قطاع الأمن العام قيام (ثلاث سيدات لهن معلومات مسجلة، مقيمات بالإسكندرية) بتكوين تشكيلًا عصابيًا تخصص نشاطه الإجرامى فى إرتكاب حوادث النشل متخذات من المحلات التجارية والمولات الكائنة بدائرة قسم شرطة أول أكتوبر مكانًا لمزاولة نشاطهن الإجرامى.

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهن بعدة أكمنة برئاسة قطاع الأمن العام أسفرت عن ضبطهن وبمواجهتهن بما توصلت إليه التحريات إعترفن تفصيليًا بإرتكابهن (12) واقعة بذات الأسلوب وتم بإرشادهن ضبط عدد (13 هاتف محمول - مبلغ 3100 جنيه - حافظة نقود).

تم إتخاذ الإجراءات القانونية وذلك إستمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية المستمرة لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما فى مجال إستهداف وضبط العناصر الإجرامية والتشكيلات العصابية مرتكبى حوادث السرقة.
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