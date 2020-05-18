مستقبل وطن: إجراءات الحكومة في العيد ضرورية وهدفها حماية المواطنين

قال الدكتور سامي فتحي سوس أمين الشئون الاقتصادية والاستثمار بمحافظة سوهاج بحزب مستقبل وطن ، إن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة خلال أسبوع عيد الفطر المبارك لمواجهة فيروس كورونا هامة للغاية، مضيفا أن هدفها حماية المواطنين والحفاظ على صحتهم في ظل تزايد انتشار فيروس كورونا.





وأكد سوس، في بيان له اليوم الاثنين، أن الدولة لا تستطيع تحمل وقوع كارثة في العيد لذ تم مضاعفة الإجراءات الاحترازية في مواجهة كورونا ، محذرا المواطنين من تجاهل تلك القرارات أو الاستهانة حتى لا تزيد الأعداد المصابة ويضيع الجهد الكبير التي بذلته الدولة منذ بداية انتشار وباء كورونا.





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وأشار القيادي بحزب مستقبل وطن إلى أن تلك القرارات ضرورية بعد ارتفاع معدلات الإصابات والوفيات اليومية وعدم التزام بعض المواطنين بإجراءات الوقاية المعلنة من وزارة الصحة، مشددا على ضرورة الالتزام بالقرارات من قبل المواطنين لتخطي مرحلة الخطر الحالية.





وأكد سوس، أن أي تهاون من جانب المواطنين ومخالفة تلك القرارات ستكون هناك عقوبات شديدة في انتظارهم وسوف تطبق بكل حزم سواء في فترة العيد أو فترة ما بعد العيد.



