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محافظات

توزيع 12600 كرتونة مواد غذائية للأسر المستحقة في البحر الأحمر

الإثنين 18/مايو/2020 - 04:48 م
توزيع ١٢٦٠٠ كرتونة
توزيع ١٢٦٠٠ كرتونة مواد غذائية
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قامت مؤسسة مصر الخير بتوزيع عدد ١٢٦٠٠ كرتونة مواد غذائية علي الجمعيات الأهلية بالبحر الأحمر ، بحيث يتم توزيعها علي الأسر المستحقة بالمحافظة ، وذلك ضمن حملة إفطار صائم التي تقوم بها المؤسسة .


وأطلقت مؤسسة مصر الخير  قافلة كبيرة محملة بالمساعدات الغذائية تشمل ٦٥ الف كرتونة لتوزيعها علي ١٧ محافظة .



وذلك تحت رعاية وزارة التضامن الاجتماعي ، حيث تحتوي الكرتونة علي ارز وسكر ومكرونة وعدس وصلصة وسمنة وشاي .



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كما تهدف هذه القافلة للوصول إلي الأسر المحتاجة خاصة في ظل جائحة كورونا ، والتي أعاقت الكثير عن العمل ، مما يعد تأكيدًا لجهود الدولة ومؤسسات المجتمع المدني تجاه المواطنين بمختلف محافظات الجمهورية .

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