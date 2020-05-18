توزيع 12600 كرتونة مواد غذائية للأسر المستحقة في البحر الأحمر

قامت مؤسسة مصر الخير بتوزيع عدد ١٢٦٠٠ كرتونة مواد غذائية علي الجمعيات الأهلية بالبحر الأحمر ، بحيث يتم توزيعها علي الأسر المستحقة بالمحافظة ، وذلك ضمن حملة إفطار صائم التي تقوم بها المؤسسة .





وأطلقت مؤسسة مصر الخير قافلة كبيرة محملة بالمساعدات الغذائية تشمل ٦٥ الف كرتونة لتوزيعها علي ١٧ محافظة .









وذلك تحت رعاية وزارة التضامن الاجتماعي ، حيث تحتوي الكرتونة علي ارز وسكر ومكرونة وعدس وصلصة وسمنة وشاي .









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كما تهدف هذه القافلة للوصول إلي الأسر المحتاجة خاصة في ظل جائحة كورونا ، والتي أعاقت الكثير عن العمل ، مما يعد تأكيدًا لجهود الدولة ومؤسسات المجتمع المدني تجاه المواطنين بمختلف محافظات الجمهورية .