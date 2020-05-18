رئيس البرلمان: الخطة والموازنة تتمهل في دراسة قانون الإجراءات الضريبة الموحد والجمارك

أكد الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب أن لجنة الخطة والموازنة لا زالت تناقش قانونى الإجراءات "الضريبة الموحد" و"الجمارك" وانهم مازالا داخل لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان.





وشدد رئيس البرلمان على أن اصدار هذه التشريعات يحتاج لدراسة جيدة قبل عرضهم على الجلسة العامة للبرلمان ، مضيفا: " يمثلون الدستور المالى للدولة ولا يمكن على ان نغامر وندفع بهم للجلسة العامة دون دراسة مستفيضة ، قائلا: " لابد من التأني والدراسة الدقيقة".





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وأكد "عبد العال"، خلال الجلسة العامة المنعقدة أن البرلمان لم يتأخر فى مناقشة مشاريع القوانين ، مضيفا : "مشروع قانون الإجراءات الضريبة الموحد استغرق سنة لكى تنتهى الحكومة من إعداده على سبيل المثال".





وأشار النائب ياسر عمر وكيل لجنة الخطة والموازنة إلى أن اللجنة انتهت من مناقشة قانون الجمارك الموحد وانها ستقوم بتقديم تقرير إلى المجلس، مضيفا : "انتهينا من نحو40% من قانون الإجرءات الضريبية".