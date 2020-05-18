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أخبار البلد

موجز السوشيال ميديا.. مانشستر سيتي يظهر فى مسلسل البرنس.. وإسراء عبدالفتاح تشارك صورة مع ابنتها

الإثنين 18/مايو/2020 - 03:40 م
صدى البلد
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سيد احمد
نشر "صدى البلد" عددًا من الأخبار الخاصة بالمشاهير على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، ونستعرضها معكم في السطور التالية:


نشرت الفنانة إسراء عبد الفتاح، صورة تجمعها بابنتها، على حسابها الرسمى بموقع التواصل الاجتماعى انستجرام. 


نشرت الفنانة فيفى عبده صورة لها من خلال حسابها الشخصى على موقع التواصل الاجتماعي وتبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".
وعلقت فيفى عبده على الصورة قائلة: "يا صباح الفل من مصر أم الدنيا بحبك".



علقت الصفحة الرسمية لنادى مانسيستر سيتى الإنجليزى على ارتداء الفنان محمد دياب قميص النادى فى مسلسل البرنس.



نشر الفنان سليمان عيد صورة له عبر حسابه الشخصى بموقع التواصل الاجتماعي وتبادل الصور والفيديوهات " انستجرام".
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