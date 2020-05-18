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ثقافة

أنا عندي حنين.. كتاب يستحضر الألعاب الشعبية لـ مها صويص

الإثنين 18/مايو/2020 - 04:50 م
صدى البلد
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جمال الشرقاوي

صدر حديثًا  عن "الآن ناشرون وموزعون" ، كتاب "أنا عندي حنين" للكاتبة مها صويص دبابنة، الذي يحتفل بمجموعة من الرسومات عبّرت فيها الفنانة منال إبراهيم الغزوي عن الألعاب الشعبية وطريقة ممارستها وعدد المشاركين في كل منها.


ينطلق الكتاب من فكرة إحياء الذاكرة عبر استحضار ما فيها من ألعاب الطفولة وأغانيها كي تبقى محفوظة في ذاكرة الأجيال، بوصف هذه الذاكرة خزّانًا للبراءة والحبّ والجمال، وتتخذ المؤلفة في الكتاب الذي جاء في 108 صفحات، أسلوبًا سرديًّا يجمع بين الغناء واللعب، مبيّنة تفاصيل كثير من الألعاب الشعبية التي ما زال بعضها معروفًا بينما اندثر بعضُها الآخر، وتوضّح عدد المشاركين في كل لعبة، وما يمكن معرفته عن تاريخ نشوئها.


ويجري تقديم السرد ذلك على شكل رحلة تتنقل خلالها الكاتبة وعدد من الأطفال بين مجموعة مدن وأرياف، لتعبّر هي عن شوقها للماضي، بينما يتعرّف الأطفال على أجواء لم يعيشوها بسبب التحولات في زمن العولمة.


تقول المؤلفة في مقدمة كتابها: "هذه الألعاب الممزوجة بالأغنيات هي جزء حميم من ذاكرتي وذاكرة أجيال عديدة، ليس في الأردن فحسب، بل في بلاد الشام، وبلاد أخرى قد يؤدي أطفالها هذه الألعاب، ويرددون هذه الأغنيات بقوالب مختلفة".


يشار إلى أن المؤلفة حاصلة على شهادة الدكتوراه في اللغة العربية، وتعمل أستاذة للغة العربية وآدابها في إحدى الجامعات بالولايات المتحدة الأمريكية.

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