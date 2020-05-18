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اقتصاد

ننشر استراتيجية الصناعة لمواجهة كورونا

الإثنين 18/مايو/2020 - 05:20 م
صدى البلد
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ولاء عبد الكريم
وضعت وزارة الصناعة والتجارة استراتيجية لمواجهة تداعيات فيروس كورونا المستجد مع إلزام المواطين باتباع القواعد العامة لحفظ صحتهم.

ترتكتز تلك الاستراتيجية علي ضرورة التعايش مع فيروس كورونا ، وتعزيز حركة التجارة الخارجية بين مصر ودول آسيا وتحقيق النهوض لقطاع الغزل والنسيج والملابس الجاهزة.

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أوضحت الاستراتيجية أن نسبة الواردات المصرية من الصين تصل إلى 50% من الواردات في قطاعات الغزل والأقمشة تليها الهند 11% ثم تركيا 9%، مبينة أن هناك انخفاضا في العرض والطلب العالمي والمحلي والتصديري نتيجة أزمة فيروس كورونا.

وأشارت إلى أن تعافي قطاع الصادرات مرتبط بتعافي الطلب في الولايات المتحدة الأمريكية والدول الأوروبية (الأسواق التصديرية الأهم لمصر في هذا القطاع)، مفسرة أن تعافي قطاع التصدير في قطاع الصناعات النسيجية مرتبط أيضًا بتعافي الصين للحصول على مستلزمات الإنتاج، وتابعت: "يمكن للمصانع تحويل المسار لإنتاج الكمامات والملابس الطبية ومستلزمات المستشفيات لحين تعافي القطاع في ربيع 2021".

شملت توصيات الدراسة المعدة من قيادات تنفيذية من وزارات المالية والتجارة والصناعة إجراءات عامة لقطاع الصناعة ككل تتمثل في تأجيل وإلغاء المستحقات الحكومية، بالإضافة إلى مجموعة من الإجراءات المالية من خلال منح إو إعانات أو التعامل مع المديونيات ومنح القروض بشروط ميسرة وإجراءات خاصة للحفاظ على العمالة من خلال تقديم إعانات للأجور.

جدير بالذكر أنه سبق أن قام القطاع في بداية الأزمة بمخاطبة المجلس التصديري للغزل والمنسوجات والملابس الجاهزة والمفروشات المنزلية بشأن تداعيات أزمة فيروس كورونا، واستطلاع رأي المجلس في الحلول المقترحة، وقد اقترح المجلس سرعة صرف متأخرات المساندة التصديرية لجميع المصدرين دون شرط الحصول على شهادة عدم وجود مديونيات لمصلحة الضرائب وإرجاء جميع التزامات مصانع التصدير الحالية لمدة 6 أشهر، وتخفيض أسعار المواد البترولية نظرا لانخفاض الأسعار العالمية للبترول وخفيض أسعار الغاز لتصبح 3 دولارات لكل مليون وحدة حرارية وإعطاء توجيهات للجهاز المصرفي بمضاعفة التسهيلات الائتمانية للمصانع المستمرة فى العمل ولم تتوقف لمواجهة الموقف الحالي.

وأن يتم منح المصانع المصدرة تحت نظام السماح المؤقت مهلة إضافية استثنائية لمدة سنة لعدم القدرة على الشحن نظرا لإلغاء أو تجميد أوامر التوريد لحين أنتهاء الأزمة أو إيجاد بديل للتصدير وإعطاء مهلة قدرها 6 أشهر بدون فوائد لسداد فواتير الكهرباء والمياه والغاز والتأمينات الاجتماعية، كما قام القطاع بالحصول على استراتيجية الصناعات النسيجية المصرية 2025 المجلس التصديرى للغزل والمنسوجات والملابس الجاهزة والمفروشات المنزلية.

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