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محافظات

البحر الأحمر ترفع درجة الاستعداد لتنفيذ قرارات مجلس الوزراء لمواجهة كورونا

الإثنين 18/مايو/2020 - 04:51 م
صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
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إبراهيم جادالله

أعلنت محافظة البحر لاحمر، عن رفع درجة الاستعداد على مستوى مدن المحافظة، لتنفيذ القرارات الصادرة من مجلس الوزراء الخاصة بالإجراءات التي سيتم تطبيقها خلال فترة إجازة عيد الفطر المبارك، والتي تأتي في ضوء الإجراءات الوقائية والاحترازية التي تتخذها أجهزة الدولة لمواجهة فيروس كورونا المستجد.


كان رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، أعلن أنه سيتم اعتبارًا من يوم الأحد المقبل 24 مايو وحتى الجمعة 29 مايو غلق جميع المحال والمولات التجارية، وكذلك المطاعم والأماكن التي تقدم الخدمات الترفيهية، والمتنزهات والشواطئ والحدائق العامة؛ وذلك بهدف الحد من انتشار الفيروس، ويصاحب ذلك حظر حركة المواطنين بدءًا من الساعة الخامسة مساءً وحتى السادسة من صباح اليوم التالي، مشيرًا إلى أنه سيتم إيقاف وسائل النقل الجماعي أيضًا خلال هذه الفترة، وكذلك أتوبيسات الرحلات ووسائل النقل الجماعية بين المحافظات.


من جانبه أكد اللواء عاطف وجدى رئيس مدينة الغردقة، أنه سيتم تشكيل غرفة عمليات مركزية بديوان عام المحافظة مرتبطة مع غرف عمليات فرعية على مستوى مدن المحافظة، لمتابعة تنفيذ قرارات رئيس مجلس الوزراء التي تستهدف الحد من الاختلاط بين المواطنين في الشوارع والميادين والأماكن العامة خلال فترة إجازة العيد.


وأوضح وجدى أنه سيتم اتخاذ الإجراءات التي سبق اتخاذها خلال فترة أعياد الربيع، لمنع تجمعات المواطنين بها تجنبًا لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد وحفاظًا على صحة وسلامة المواطنين.


وناشدت المحافظة المواطنين الالتزام بالتعليمات وتفهم طبيعة المرحلة التي تحتم الالتزام التام بكافة التعليمات الواردة من رئاسة مجلس الوزراء حرصا على صحة وسلامة وأمن وأمان المصريين من أجل العبور من تلك الأزمة بسلام

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