في رسالة جديدة .."أياما معدودات" توضح كيفية إخراج زكاة الفطر

وأوضح د الهواري، أننا لا نعبد الله بالشكل والصورة فقط، ولا نعبده بالروح والمعنى فقط؛ بل لابد أن يجمع بين الاثنين، مبينا أنه عندما نؤثر عن رسول الله "صلى الله عليه" نص معين؛ لابد أن نبحث عن المقصد من هذا النص، ونفهم روح هذا النص ومعناه، لنتجاوز الشكل والصورة من المعنى.





وتابع: لأن مصلحة الفقير حاكمة والمال أنفع له في زمننا هذا، والأحناف قالوا يجوز إخراج القيمة.





وبين الهواري أن النسبة المحددة للزكاة، ليس معناها الوقوف عند هذه النسبة، لأن هذا هو الحد الذي إذا أخرجه الإنسان من زكاته أجزأته؛ بل لابد أن يعلم الإنسان أنه يتعامل مع رب كريم يجزل العطاء.









وواصل: فمن زاد زاد الله عليه وأكرمه، مؤكدا أننا في ظرف يفرض علينا أن نكون أصحاب جود، وأصحاب عطاء، لا أن نقف عند هذا الحد ونتمسك بالنص.